شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإدمان الرقمى فى شهر رمضان.. كيف تنظم وقتك على الهاتف بتوازن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شهر رمضان الكريم، فرصة مهمة لمكافحة الإدمان الرقمي، والبعد عن استخدام الهواتف المحمولة، واستغلال كل لحظة في هذا الشهر الكريم للعبادة والاستمتاع بالجو العائلي الدافئ، حيث يمكنك تجنب استخدام الهاتف وإدارة وقتك على نحو منظم، والذى من الممكن أن يجعلك تتحكم أكثر في استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي على المدى البعيد.

ومن أهم الخطوات التي تجعلك تتجنب استخدام الهاتف خلال رمضان، مايلي:

1. حدد وقت لاستخدام الهاتف المحمول ليكون بعد الإفطار وقبله بساعات محددة.

2. اترك الهاتف في غرفتك وحاول الاستمتاع بالجو العائلي والجلوس مع أسرتك لمشاهدة الأعمال الدرامية.

3. استخدم الهاتف قبل الإفطار بوقت قصير للترفيه الخفيف أو متابعة الأخبار.

4.تجنب استخدام الهاتف قبل النوم واستبدله بعادات دينية أخرى.

5.تقليل الإشعارات والتطبيقات المشتتة

6.أغلق إشعارات التطبيقات غير الضرورية.

7.استخدم تطبيقات تساعدك على تتبع وقت الشاشة وتقليل الإدمان الرقمي.

8. تجنب استخدام الهاتف أثناء العبادات لتجعل وقت الصلاة والقرآن والتراويح خاليًا من أي تشتيت.

9. استخدام التطبيقات التي تساعدك في التخطيط اليومي لرمضان.

10.ضبط منبهات للأذكار، الصلاة، ومواعيد العبادات.