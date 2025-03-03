شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لعطل Microsoft 365 حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه آلاف مستخدمي Microsoft 365 انقطاعات كبيرة في الخدمات مساء أمس، بما في ذلك Outlook، ما دفع الشركة إلى التحقيق وحل انقطاع واسع النطاق لاحقًا، وتدفقت التقارير من جميع أنحاء العالم، مع بيانات من Downdetector تشير إلى تأثير كبير بشكل خاص في لندن ومانشستر في المملكة المتحدة.

بدأت المشاكل مع انقطاع يؤثر على مجموعة واسعة من خدمات Microsoft، بما في ذلك Microsoft 365 وMicrosoft Teams وMicrosoft Exchange وMicrosoft Store، وقد أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على الوصول إلى حسابات بريد Outlook الإلكتروني، ووجد العديد منهم أنفسهم مسجلين الخروج بالكامل.

ولجأ العملاء المحبطون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة X، لمشاركة تجاربهم والبحث عن إجابات، وكشف Downdetector عن زيادة في تقارير الانقطاع، وبلغت ذروتها حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت القياسي الشرقي (EST)، وسجل الموقع، الذي يتتبع انقطاعات الخدمة عبر الإنترنت، آلاف التقارير، تتعلق في المقام الأول بـMicrosoft 365 وOutlook.

استجابت Microsoft بإصدار سلسلة من التحديثات على X، حيث صرحت الشركة قائلة: "نحن نحقق في مشكلة قد لا يتمكن المستخدمون من خلالها من الوصول إلى ميزات وخدمات Outlook"، وأشار منشور متابعة إلى "نحن نراجع القياس عن بعد المتاح وسجلات العملاء لفهم التأثير".

وحددت الشركة لاحقًا "سببًا محتملاً للتأثير" وقالت إنها تتخذ إجراءً، وأعلنت Microsoft "نحن نراقب القياس عن بعد لتأكيد الاسترداد". وأكدت التحديثات اللاحقة فعالية عودة الكود، وذكرت الشركة "تشير بيانات القياس عن بعد لدينا إلى أن غالبية الخدمات المتأثرة تتعافى بعد التغيير الذي أجريناه، سنستمر في المراقبة حتى يتم حل التأثير على جميع الخدمات"، ومع تقدم فترة ما بعد الظهر، بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن استعادة الوصول، وانحسر عدد تقارير الانقطاع على Downdetector، وأكدت الشركة أيضًا الاستعادة الكاملة.