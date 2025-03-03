شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صديقى الروبوت فى رمضان (3).. استنى قد إيه بعد الفطار قبل ما أبدأ التمرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلاحقت أنفاسى خلال صعود السلالم وصولاً لشقة العائلة القديمة، فلم تكمل فرحة رمضان بدون العزومات ولمة أفراد الأسرة، التى تتكرر مرات عديدة، لكن لياقتى المفقودة لن تسعفنى لذلك اخترت أن أتحدث مع صديقى الروبوت جيميناى «Gemini»، أسأله عن إمكانية لعب الرياضة فى الشهر الكريم، وكم من الوقت أحتاجه لبدء التمرين بعد الإفطار.

أجابنى «جيميناى» بأنه بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات هو أفضل وقت لممارسة الرياضة، حيث يكون الجسم قد حصل على بعض الطاقة من الطعام أو قبل السحور بساعة.

حذرنى من ممارسة الرياضة قبل الإفطار مباشرة، لأن الجسم يكن فى حالة جفاف وانخفاض فى مستوى السكر، مما قد يؤدى إلى الدوخة والإرهاق.

أما نوع الرياضة، فالرياضات الخفيفة إلى المتوسطة مثل المشى، والركض الخفيف، واليوجا هى الأفضل مع تجنب الرياضات الشاقة، مثل رفع الأثقال الثقيلة أو الجرى لمسافات طويلة، خاصة فى الأيام الأولى من رمضان.

يفضل التركيز على تمارين الكارديو الخفيفة وتمارين القوة الخفيفة للحفاظ على اللياقة البدنية دون إجهاد الجسم.

وبالنسبة لمدة التمرين، فإن 30 دقيقة إلى 45 دقيقة هى مدة كافية للحفاظ على اللياقة البدنية فى رمضان، ويمكن تقسيم التمرين إلى فترتين قصيرتين، مثل 20 دقيقة بعد الإفطار، و25 دقيقة قبل السحور.

توجد بعض التفاصيل البسيطة ولكنها مهمة، مثل شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام، وتناول وجبة إفطار متوازنة تحتوى على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والفواكه والخضراوات، مع عدم إهمال وجبة السحور، فهى تمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الرياضة فى اليوم التالى.