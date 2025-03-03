تكنولوجيا: HMD تكشف عن Amped Buds: سماعات لاسلكية بحافظة شحن تعمل كبنك طاقة #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HMD عن سماعات الأذن اللاسلكية Amped Buds، والتي تصفها بأنها أول سماعات أذن في العالم بحافظة شحن تعمل كبنك طاقة لاسلكي. بعبارة أخرى، توفر هذه السماعات إمكانية شحن الهواتف الذكية المتوافقة لاسلكيًا أثناء وجودها داخل الحافظة.

تأتي Amped Buds بتصميم غير مألوف مقارنةً بالمنافسين، حيث تتميز بساق مفصلي يختلف عن التصميمات التقليدية. أما حافظة الشحن، فهي بعيدة تمامًا عن الشكل المعتاد الذي يشبه الصدفة في سماعات مثل AirPods Pro 2 وOnePlus Buds Pro 3.

بدلاً من ذلك، تأتي الحافظة بتصميم أفقي يشبه بنك الطاقة، حيث يتم تخزين السماعات على جانبيها. هذا التصميم ليس مجرد تغيير شكلي، بل يضيف ميزة عملية، إذ يمكن استخدام الحافظة كبنك طاقة لاسلكي لشحن الهواتف التي تدعم الشحن اللاسلكي العادي أو الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

أما إذا كان الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي، فيمكن شحنه عبر منفذ USB-C الموجود في العلبة. رغم أن سعة البطارية 1600 مللي أمبير ليست كافية لشحن الهاتف بالكامل، إلا أنها تظل مفيدة في المواقف الطارئة.

هذه السعة الكبيرة توفر أيضًا عمر بطارية ممتد لسماعات الأذن، حيث تقول HMD إن المستخدمين يمكنهم الحصول على 95 ساعة من التشغيل عند استخدام الحافظة، أو 58 ساعة عند تفعيل ميزة عزل الضوضاء النشطة (ANC).

أما السماعات نفسها، فتعمل حتى 8.1 ساعة بدون ANC و4.9 ساعة عند تفعيله، بفضل بطاريتها بسعة 35 مللي أمبير.

تعتمد السماعات على محركات صوتية بحجم 10 مم، وتدعم إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وعزل الضوضاء البيئية (ENC)، إلى جانب تقنية Snapdragon Sound من كوالكوم.

كما تحتوي كل سماعة على ثلاثة ميكروفونات لضمان وضوح الصوت أثناء المكالمات. تدعم السماعات التحكم باللمس، ما يسمح للمستخدمين بتفعيل المساعدات الصوتية مثل Google Gemini بسهولة.

تتصل السماعات عبر Bluetooth 5.4، وتدعم ميزة Google Fast Pair للاقتران السريع، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بجهازين في وقت واحد مع التبديل السلس بينهما. كما تمتلك تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والتعرق، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والتمارين الرياضية.

كذلك، تدعم السماعات ميزة “العثور على جهازي” على اندرويد، ما يساعد المستخدمين على تحديد موقعها في حالة فقدانها.

تتوفر HMD Amped Buds بثلاثة ألوان: الأسود، والأخضر والوردي، بسعر 179.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و199.99 يورو في باقي أنحاء أوروبا. لم تعلن HMD حتى الآن عن توفرها في أمريكا الشمالية.

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