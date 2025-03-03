تكنولوجيا: لينوفو تطور فئة ThinkPad الاقتصادية بشاشات 120 هرتز اختيارية #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد سلسلة ThinkPad E نقطة الدخول إلى عالم ThinkPad، حيث تقدم تجربة العمل الاحترافية بسعر معقول. لطالما عانت هذه الأجهزة من شاشات ذات جودة منخفضة، مع سطوع ضعيف وألوان باهتة، لكن هذا الوضع قد يتغير مع الإصدارات الجديدة.

كشفت لينوفو عن ThinkPad E14 Gen 7 و ThinkPad E16 Gen 3، وهما مزودان بشاشات محسّنة. لا يزال الطراز الأساسي يأتي بشاشة عادية، لكن خيار الترقية يقدّم تحسينات كبيرة. يتميز E14 Gen 7 بشاشة 2.8K مع سطوع 400 نتس/م² ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما يحصل E16 Gen 3 على لوحة 2.5K بالمواصفات ذاتها.

إلى جانب تحسين الشاشة، زادت لينوفو أيضًا من سعة البطارية. يأتي كل من E14 Gen 7 وE16 Gen 3 الآن ببطارية 64 واط/ساعة، مقارنة بـ 57 واط/ساعة في الجيل السابق.

داخليًا، تعتمد الأجهزة الجديدة على معالجات Intel Arrow Lake، مع خيارات تشمل Arrow Lake H وArrow Lake U، إلى جانب Raptor Lake Refresh، بالإضافة إلى إصدارات AMD غير محددة، والتي يُرجح أن تكون تحديثًا لمعالجات Ryzen 8040.

وقد تم إعادة تصميم هيكل السلسلة بالكامل ليعكس مظهر ThinkPad العصري، مع شعارات ThinkPad Black وشريط كاميرا الويب البارز. رغم ذلك، لم تتغير المواصفات الأساسية أو تنوع المنافذ.

تصل أجهزة ThinkPad E14 Gen 7 وE16 Gen 3 إلى الأسواق في أبريل بسعر 670 يورو.

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