شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح إطلاق صاروخ من طراز "سويوز 2.1 بي" يحمل جهازا فضائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، نجاح إطلاق القوات الجوية الفضائية لصاروخ من طراز "سويوز 2.1 بي"، يحمل جهازا فضائيا.

وذكرت الوزارة - في بيان نقله موقع (روسيا اليوم): "قام فريق القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الفضائية بإطلاق ناجح للصاروخ الحامل المتوسط من طراز "سويوز 2.1 بي" مع جهاز فضائي لصالح وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الإثنين".

وأشارت إلى أن الصاروخ أطلق من مطار "بليسيتسك" الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك بشمال روسيا، ولم تكشف وزارة الدفاع عن نوع الجهاز الفضائي الذي تم إطلاقه أو أي تفاصيل بشأن مهامه.