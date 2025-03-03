شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك وبريطانيا أزمة جديدة.. اتهامات للتطبيق الصيني بانتهاك خصوصية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة مراقبة الخصوصية البريطانية، مكتب مفوض المعلومات، اليوم الاثنين تحقيقًا في كيفية حماية Tik Tok وReddit وموقع تبادل الصور عبر الإنترنت Imgur لخصوصية الأطفال.

هل تورطت تيك توك في انتهاك خصوصية الأطفال فى بريطانيا؟

وذكرت التحقيقات أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم خوارزميات معقدة لتحديد أولويات المحتوى والحفاظ على تفاعل المستخدمين، والذى يمكن أن تؤدي إلى تأثر الأطفال بكميات متزايدة من المواد الضارة المنتشرة على هذه المواقع.

وقالت الهيئة الرقابية إنها تحقق في كيفية استخدام منصة مشاركة الفيديو القصيرة Tik Tok التابعة لشركة ByteDance الصينية، للمعلومات الشخصية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا لاقتراح محتوى في خلاصتهم.

وأضافت أنه يتم التحقيق في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة المناقشة Reddit وImgur حول كيفية تقييم عمر المستخدمين من الأطفال.

وقال مكتب مفوض المعلومات في بيان إنه في حالة التوصل إلى أدلة كافية تكشف تورط هذه الشركات في انتهاكات خصوصية الأطفال، فسوف يتم مثول هذه الشركات أمام الجهات القضائية.

وفي عام 2023، فرض ICO غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني على Tik Tok (16 مليون دولار) لانتهاك قانون حماية البيانات باستخدام البيانات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون موافقة الوالدين.

رد الشركات المتورطة في التحقيقات

وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن Reddit تعمل بشكل وثيق مع ICO وتعتزم الالتزام بجميع اللوائح ذات الصلة في البلدان التي تعمل فيها.

وقال المتحدث باسم Reddit: "معظم مستخدمينا هم من البالغين، ولكن لدينا خطط لطرح تغييرات هذا العام تتناول تحديثات لوائح المملكة المتحدة المتعلقة بضمان السن"، ولم تستجب ByteDance وTikTok وImgur للتعليق.

وقد أقرت بريطانيا تشريعًا يضع قواعد أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تفويض لها بمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار وغير المناسب للعمر من خلال فرض حدود السن وإجراءات التحقق من العمر.