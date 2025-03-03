تكنولوجيا: HMD تتعاون مع برشلونة لإطلاق هواتف HMD Barça Fusion وHMD Barça 3210 خلال فعاليات #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في عام 2024، وقّعت HMD شراكة مع نادي برشلونة لتصبح الشريك الرسمي للهواتف المحمولة للنادي الكتالوني. ونتيجة لهذه الشراكة، كشفت الشركة خلال فعاليات MWC 2025 عن هاتفين جديدين: HMD Barça Fusion وهاتف HMD Barça 3210 الكلاسيكي.

يعد HMD Barça Fusion إصدارًا خاصًا من هاتف HMD Fusion، يشبه إلى حد كبير هاتف HMD Fusion X1 المصمم للمراهقين. يأتي الهاتف بنفس المواصفات التقنية للإصدار العادي، لكنه يتميز بتصميم فريد مع أغطية ذكية تحمل توقيعات 11 لاعبًا من برشلونة، والتي تتوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف خلفيات مخصصة للنادي وتحيات صوتية من اللاعبين يمكن استخدامها كمنبه.

أما HMD Barça 3210، فهو هاتف كلاسيكي مستوحى من Nokia 3210 الذي أُعيد إطلاقه في 2024. على عكس الإصدار التقليدي المتوفر بألوان الأزرق والذهبي والأسود، يأتي HMD Barça 3210 بألوان الأزرق والاحمر الداكن، التي تعكس هوية برشلونة، مع شعار النادي محفورًا على الجهة الخلفية.

كما يتضمن الهاتف رسائل مخفية من اللاعبين، وخلفيات خاصة، وإصدارًا مميزًا من لعبة Snake بتصميم مستوحى من برشلونة.

حتى الآن، لم تعلن HMD عن تفاصيل التسعير أو موعد توفر الهاتفين.

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