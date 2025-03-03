شكرا لقرائتكم خبر عن صور| أول بعثة علمية سعودية تشق طريقها بالقارة القطبية الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل



ويشارك في هذه البعثة العالمان كارلوس بريكلر ودييغو ريفيرا من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، تحت إشراف بروفيسور ابن سينا المتميز كارلوس دوارتي.

وخلال الرحلة البحثية التي امتدت من 11 يناير إلى 27 فبراير، جمع الفريق عينات من القارة لدراسة كيفية مساهمة تعافي أعداد الحيتان في الحد من تغير المناخ من خلال تعزيز عملية احتجاز الكربون. الدمام - شريف احمد - أطلقت المملكة العربية السعودية أول بعثة علمية إلى القارة القطبية الجنوبية منذ انضمامها إلى معاهدة القطب الجنوبي في مايو 2024.ويشارك في هذه البعثة العالمان كارلوس بريكلر ودييغو ريفيرا من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، تحت إشراف بروفيسور ابن سينا المتميز كارلوس دوارتي.وخلال الرحلة البحثية التي امتدت من 11 يناير إلى 27 فبراير، جمع الفريق عينات من القارة لدراسة كيفية مساهمة تعافي أعداد الحيتان في الحد من تغير المناخ من خلال تعزيز عملية احتجاز الكربون.



استكشاف دور الحيتان في النظام البيئي البحري



تؤدي الحيتان دورًا محوريًا في النظام البيئي البحري، إذ تساهم حركتها عبر البحار، سواءً في المسافات أو في الأعماق، في إعادة توزيع العناصر الغذائية الأساسية التي تغذي العوالق النباتية، والتي بدورها تؤدي دورًا رئيسيًا في احتجاز الكربون. وحتى بعد وفاتها، تظل الحيتان جزءًا من دورة الكربون، حيث تسقط أجسادها الضخمة إلى قاع المحيط، ما يؤدي إلى عزل كميات كبيرة من الكربون بعيدًا عن الغلاف الجوي لمئات أو حتى آلاف السنين.

استنادًا إلى هذه العوامل وغيرها، قدّر بعض الاقتصاديين أن القيمة الاقتصادية للحيتان تتجاوز تريليون دولار فقط من حيث تأثيرها في إزالة الكربون.



جمعت البعثة العلمية التي يقودها فريق من كاوست عينات من المحيط لتحليل التأثير الكمي للحيتان على احتجاز الكربون، مما سيساعد على تقييم الفوائد الاقتصادية للسياسات المتعلقة بصيد الحيتان والحفاظ عليها، إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تؤثر في الحياة البحرية.

وتُعد القارة القطبية الجنوبية موقعًا مثاليًا لدراسة أعداد الحيتان، حيث تعرضت هذه الكائنات لصيد مكثف خلال القرن العشرين، مما أدى إلى تراجع أعدادها بشكل حاد.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور دوارتي "بعد مشاركتي في نحو عشر بعثات علمية إلى القارة القطبية الجنوبية، يسعدني أن أرى فريقي البحثي الصغير والمتميز يعود إلى هذه المنطقة، وهذه المرة تحت مظلة مؤسسة سعودية، للمساهمة في تعزيز السلام من خلال البحث العلمي، واستكشاف الدور الذي تؤديه الحيتان العملاقة في تحسين احتجاز الكربون في المناطق القطبية."

يشارك العالمان بريكلر وريفيرا ضمن فريق بحثي على متن السفينة البحثية Hesperides، التي سبق أن استخدمها البروفيسور دوارتي في بعثات سابقة إلى القارة القطبية الجنوبية قبل انضمامه إلى كاوست.

البحث العلمي لدعم السياسات البيئيةتحليل البيانات لإعادة بناء تاريخ الحيتان



نظرًا لتراجع أعداد الحيتان في القارة القطبية الجنوبية إلى 10% من مستوياتها التاريخية بسبب الصيد الجائر، يتوقع دوارتي وفريقه أن تسمح لهم العينات، التي ستحمل نظائر وكيمياء وحمض نووي غني بالمعلومات، بإعادة بناء ديناميكيات أعداد الحيتان التاريخية على مدى الـ 400 عام الماضية. وسيساعد هذا البحث في الربط بين تراجع أعداد الحيتان وتعافيها، وتأثير ذلك على احتجاز الكربون، وكثافة الكريليات (المفصليات البحرية)، وإنتاجية المحيط خلال هذه الفترة.

دعم البحث العلمي حول الكربون الأزرق



تُموَّل هذه البعثة من خلال Convex Science Survey، وهو مشروع يضم أكثر من 60 عالمًا، من بينهم دوارتي وبريكلر، ويعتمد على صور الأقمار الاصطناعية، والنمذجة الحاسوبية، والدراسات الميدانية لفهم دور المحيطات في تنظيم مستويات الكربون. وتعد كاوست المؤسسة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا المشاركة في هذا المشروع العلمي الرائد.

في مايو 2024، أصبحت المملكة العربية السعودية الدولة رقم 57 التي تنضم إلى معاهدة القطب الجنوبي، التي أُبرمت لأول مرة عام 1959 بمشاركة 12 دولة. وتشترط المعاهدة على الدول الأعضاء تنفيذ أبحاث علمية كبيرة في هذه القارة الفريدة من نوعها، والتي تعتبر أبرد صحراء في العالم