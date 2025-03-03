تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن Yoga Solar PC و Solar PC Kit كبدائل مستدامة لشحن الحواسب المحمولة #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال حدث MWC 2025، قدمت لينوفو مفهومًا جديدًا لشحن الحواسيب المحمولة عبر الطاقة الشمسية، حيث كشفت عن Yoga Solar PC كمفهوم تجريبي، إلى جانب Yoga Solar PC Kit كحل عملي أكثر مرونة.

يهدف Yoga Solar PC إلى شحن الحاسب المحمول باستخدام ضوء الشمس وحتى الإضاءة المحيطة، مع ادعاء لينوفو أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة يمكن أن يوفر ما يصل إلى ساعة من تشغيل الفيديو. يأتي الجهاز بتصميم نحيف بسمك 15 ملم، ويزن 1.5 كجم إجمالًا.

تبلغ كفاءة الخلايا الشمسية التقليدية حوالي 19-20٪، لكن لينوفو تؤكد أن Yoga Solar PC يصل إلى 24٪ بفضل تقنية “خلية التلامس الخلفية”، التي تعيد توجيه الأقطاب والأسلاك إلى الجهة الخلفية للخلايا الشمسية لتحسين امتصاص الضوء.

كما يعتمد الجهاز على نظام تتبع شمسي ديناميكي يقيس التيار والجهد باستمرار، ليعدل إعدادات الشحن تلقائيًا ويوجه الطاقة مباشرة إلى النظام.

أما Yoga Solar PC Kit، فهو حل أكثر مرونة، حيث يتألف من لوحين شمسيين وبنك طاقة يدعم USB-C، مما يجعله متوافقًا مع أي جهاز يقبل الشحن عبر هذا المنفذ، دون الحاجة إلى أجهزة مخصصة.

لم تكشف لينوفو بعد عن تفاصيل الأسعار أو موعد التوافر لأي من المنتجين.

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