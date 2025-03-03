تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهاز Yoga Pro 9i Aura Edition بشاشة OLED 3.2K ومعالج Core Ultra 9 وبطاقة RTX 5070 في #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مؤتمر MWC 2025، كشفت لينوفو عن إصدار محدث من الحاسب المحمول Yoga Pro 9i Aura، الذي يأتي بمواصفات أقوى تشمل معالج Intel Arrow Lake-H الجديد وبطاقة الرسومات Nvidia GeForce RTX 5070 من سلسلة Blackwell.

يُعد Yoga Pro 9i Aura Edition جهازًا من فئة Copilot+، حيث يعزز الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الصوت والفيديو والصور. توفر لينوفو أدوات مثل Creator Zone وX Power، والتي تتيح تحقيق قدرة حرارية تصل إلى 130 واط مع تبريد محسّن لوحدة المعالجة المركزية والبطاقة الرسومية.

يأتي الجهاز بشاشة OLED مقاس 16 بوصة بدقة 3.2K (3200 × 2000) من نوع PureSight Tandem، مع سطوع يصل إلى 1600 نتس.

تدعم الشاشة تقنيات Dolby Vision HDR وVESA DisplayHDR Black 1000، مع تغطية كاملة لنطاقات الألوان sRGB وDisplay P3 وAdobe RGB، مع خيار لمسية اختيارية.

يعمل Yoga Pro 9i Aura Edition بمعالج Intel Core Ultra 9 285H، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت من نوع LPDDR5X-7467، وسعة تخزين PCIe NVMe تصل إلى 1 تيرابايت. أما الرسوميات، فتتولى معالجتها بطاقة Nvidia GeForce RTX 5070 مع 8 جيجابايت من ذاكرة GDDR7.

يدعم الجهاز منافذ USB4 Type-C مع Power Delivery 3.0 وDisplayPort 2.1، ومنفذ HDMI 2.1، بالإضافة إلى USB Type-A، وقارئ بطاقات SD، ومقبس صوت 3.5 ملم. كما يحتوي على ستة مكبرات صوت Dolby Atmos، وكاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 84 واط في الساعة.

سيتوفر Yoga Pro 9i Aura Edition في ألوان Tidal Teal وLuna Gray، بدءًا من يونيو 2025، بسعر يبدأ من 1,699 يورو.

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