تكنولوجيا: HMD تكشف عن Fusion X1.. أول هاتف مصمم خصيصًا للأطفال #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في MWC 2025، أعلنت HMD عن Fusion X1، أحد المنتجات القليلة الجديدة التي كشفت عنها الشركة. يُعد هذا الهاتف الذكي الأول من نوعه الذي تصممه HMD خصيصًا للمراهقين، وذلك ضمن مشروع “The Better Phone”، وبالتعاون مع شركة Xplora المتخصصة في صناعة الساعات الذكية للأطفال.

جاء تطوير HMD Fusion X1 بعد استطلاع رأي شمل 25,000 من أولياء الأمور في أستراليا والهند والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

أظهر الاستطلاع أن العديد من الأطفال تعرضوا للمضايقة أو تلقوا اتصالات من الغرباء، ما دفع HMD إلى إنشاء هواتف ذكية توفر ميزات أمان تحمي الأطفال سواء عبر الإنترنت أو في الواقع.

الهاتف في الأساس إصدار مُعدَّل من HMD Fusion Modular، الذي أُعلن عنه في 2024، لكنه يتميز ببرامج مخصصة تمنح الآباء تحكمًا أكبر في استخدام أطفالهم للهاتف.

يتيح Fusion X1 للآباء مراقبة موقع أطفالهم في الوقت الفعلي، وتحديد مناطق آمنة تصل إلى عشرة أماكن، مع تلقي إشعارات عند دخول الطفل إليها أو مغادرتها.

يمكنهم أيضًا الموافقة على التطبيقات، وضبط جداول زمنية لاستخدام الشاشة، والتحكم في جهات الاتصال، مقابل اشتراك شهري يبلغ 4.99 يورو. كما يدعم الهاتف ميزة استدعاء الطوارئ SOS، وتنبيهات البطارية المنخفضة، ووضع المدرسة لتقليل التشتيت.

أما الأطفال، فيحصلون على هاتف آمن بميزات حديثة، مثل كاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل، مع إمكانية طلب تمديد وقت الشاشة من والديهم. يدعم الهاتف كذلك مرفقات خلفية قابلة للتخصيص، مثل أغطية تحمل تصاميم مستوحاة من الألعاب.

لم تكشف HMD بعد عن تفاصيل السعر والتوافر، لكن يمكن للمهتمين التسجيل على موقعها الإلكتروني لتلقي التحديثات عند توفر الهاتف.

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