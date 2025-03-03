شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين ترتفع 20% بعد إعلان خطط ترامب لإدراج 5 عملات رقمية في الاحتياطي الاستراتيجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر بتكوين بشكل حاد اليوم الإثنين، ممتدًا انتعاشه الليلي بعد أن أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمس عملات رقمية سيشملها في الاحتياطي الاستراتيجي؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسواق العملات المشفرة.

وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفاعًا بنسبة 20% لتصل إلى 94,266.1 دولار؛ وفق ما ذكره موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية.

وكرر ترامب خططته بشأن "الاحتياطي الاستراتيجي للعملات الرقمية" أمس الأحد، مشيرًا إلى أنه قد وجه مجموعة تنفيذية للبدء في هذا المشروع وقال إن بتكوين ، وإيثريوم، وإكس ار بي، وسولانا، وكاردانو ستكون ضمن هذا الاحتياطي.

وقال ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "احتياطي العملات الرقمية في الولايات المتحدة سيرتقي بهذه الصناعة الحيوية.. ولهذا السبب أمرت بتوجيه مجموعة العمل الرئاسية للمضي قدمًا في مشروع احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية يشمل اكس ار بي، وسولانا، وكاردانو"، كما ذكر بيتكوين وإيثريوم أيضًا.

وكان ترامب قد وقع في الشهر الماضي أمرًا تنفيذيًا لاستكشاف إطار تنظيمي للعملات المشفرة، بما في ذلك إنشاء احتياطي للعملات الرقمية، ولكن الأمر لم يذكر بيتكوين أو يقدم تفاصيل عن إطار العمل التنظيمي المتوقع.

وارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل عام اليوم الاثنين، حيث حققت العملات البديلة التي ذكرها ترامب مكاسب كبيرة.

وسجلت إيثريوم، العملة المشفرة الثانية عالميًا، ارتفاعًا بنسبة 7.8% لتصل إلى 2,434.16 دولار، بينما قفزت اكس ار بي بنسبة 22.2%.

وسجلت سولانا زيادة بنسبة 17%، في حين قفزت كاردانو بنسبة تقارب 60%، متفوقة بشكل كبير على نظرائها في العملات البديلة أما بوليجون فقد ارتفعت بنسبة 4.1%.

بينما شهدت الرموز الميمية زيادة بنسبة 10% في سعر دوجكوين، و16% في سعر عملة ترامب $TRUMP في انتعاش ممتد من أدنى مستوياتها القياسية.