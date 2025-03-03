شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تصبح أمريكا عاصمة الكريبتو؟.. ترامب يدعو لإنشاء احتياطى للعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء "احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة"، حيث جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس الأمريكي، فى يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا يدعو لتشكيل مجموعة عمل لدراسة وتقديم توصيات حول سياسة التشفير، من أجل الحفاظ على مخزون الأصول الرقمية الوطنية.

ترامب يُدرج عددا من العملات المشفرة من بينها البتكوين



وأدرج ترامب XRP وSolana و Cardano ،وأضاف أيضا كلا من الـ Bitcoin وEthereum لهذا الاحتياطي الاستراتيجي.

دوافع ترامب نحو هذه الاحتياطي الاستراتيجي

وكشف ترامب أن الاحتياطي الأمريكي للعملات المشفرة سيعمل على رفع مستوى هذه الصناعة الحيوية، ولهذا السبب تم البدء في تدشين احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة الذي يشمل XRP وSOL وADA.



وأكد ترامب أنه بفضل هذا المخزون يمكنه التأكد من مكانة الولايات المتحدة، وهل هي عاصمة العملات المشفرة في العالم أم لا، وبعد تداول هذه التصريحات ارتفعت أسعار العملات المشفرة الثلاث المذكورة في منشور ترامب بنسبة 20٪ أو أكثر.

واعترف ترامب في تصريحاته بأن أمره التنفيذي جاء ليتراجع عن الإطار التنظيمي للعملات المشفرة الذي وضعه الرئيس السابق جو بايدن.



كما وقع ترامب على أمر تنفيذي يدعو لإنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي قال إنه يمكن استخدامه لشراء TikTok.