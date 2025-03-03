تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن IdeaPad Slim 3x بمعالج Snapdragon X وشاشة OLED 16:10 في مؤتمر #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تسريب سابق، انكشفت معظم أجهزة لينوفو القادمة في مؤتمر MWC 2025، وكان من بينها IdeaPad Slim 3X، الذي ينضم إلى مجموعة الحواسب المحمولة التي تعمل بنظام Windows-on-Arm، معتمدة على معالجات Snapdragon X من كوالكوم.

لم تحدد لينوفو الطراز الدقيق للمعالج، ولكن من المرجح أن يكون Snapdragon X Plus المكون من 8 أنوية، والذي ظهر مؤخرًا.

يأتي IdeaPad Slim 3X مزودًا بشاشة OLED مقاس 15 بوصة بدقة WQXGA (2560 × 1600) ومعدل تحديث 60 هرتز. يمكن تهيئته بذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت من نوع DDR5-8488، إلى جانب وحدة تخزين داخلية PCIe Gen 4 SSD بسعة 1 تيرابايت، مع إمكانية توسيع السعة عبر فتحة PCIe Gen 4 إضافية.

ونظرًا لاستخدام معالجات Snapdragon X، لا يتوفر خيار إضافة وحدة معالجة رسومات مخصصة، لكن الجهاز يحتوي على NPU بقدرة 45 TOPS، مخصص لمهام الذكاء الاصطناعي الأساسية.

تشمل المواصفات الأخرى بطارية بسعة 60 واط في الساعة، وكاميرا ويب بدقة 720p مزودة بمصراع خصوصية، إلى جانب دعم Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4.

من ناحية المنافذ، يحتوي الحاسوب على منافذ USB 3.2 Type-A و USB 3.2 Type-C، بالإضافة إلى قارئ بطاقات SD، ومنفذ HDMI 1.4، ومقبس صوت 3.5 ملم. بوزن 1.6 كجم، يُعد الجهاز خفيفًا نسبيًا ضمن فئته.

يتوفر IdeaPad Slim 3X للشراء اعتبارًا من هذا الشهر، بسعر يبدأ من 599 يورو.

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