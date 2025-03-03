شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى واتس آب.. كيفية نقل سجل الدردشة من موبايلك القديم للجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند شراء هاتف جديد، يواجه الكثيرون مشكلة فقدان محادثاتهم المهمة على تطبيق "واتس آب"، ولحسن الحظ، يوفر التطبيق طرقًا بسيطة وآمنة لنقل سجل الدردشات بالكامل، بما في ذلك الرسائل والصور والمحادثات الجماعية، من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد دون عناء، وفيما يلى نعرض الخطوات التفصيلية لضمان نقل بياناتك بسهولة، سواء كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

على أندرويد

في حالة تغيير جهازك من هاتف Android إلى هاتف Android آخر، يمكنك نقل سجل دردشاتك ووسائطك بالكامل باستخدام خاصية "نقل الدردشات" في واتساب.

في حين أن الاستعادة من نسخة احتياطية تمكِّنك من استرداد جميع بيانات دردشاتك، فإن خاصية "نقل الدردشات" تتيح لك نقل معلومات حسابك بالكامل، بما في ذلك رسائلك الشخصية وصورك وفيديوهاتك ومستنداتك، وغيرها، ومع ذلك، لا يمكنك نقل سجل مكالماتك ورسائل الدفع من نظير إلى نظير، أو الوسائط المستلمة عبر قنوات واتساب.

نقل سجل دردشاتك من الهاتف القديم على أندرويد :

- افتح واتساب على هاتفك القديم.

- انقر على خيارات إضافية > الإعدادات > الدردشات > نقل الدردشات > بدء.

- اقبل الأذونات المطلوبة واستعد لمسح رمز QR الذي سيظهر على هاتفك الجديد.

الهاتف الجديد

- نزّل واتساب على هاتفك الجديد ثم افتحه، اتبع تعليمات إعداد التطبيق.

- انقر على الموافقة والمتابعة > التحقق من رقم الهاتف.

- انقر على بدء في شاشة نقل سجل الدردشة من الهاتف القديم.

- اقبل الأذونات المطلوبة، وبعد ذلك سيظهر لك رمز QR.

- امسح بهاتفك القديم رمز QR الظاهر على هاتفك الجديد.

- اقبل دعوة الاتصال الظاهرة على هاتفك الجديد لربطه بهاتفك القديم.

- في أثناء نقل سجل الدردشات، سيظهر شريط يوضح النسبة المئوية للتقدم. احرص على عدم قفل الهاتفَين وعدم مغادرة واتساب، وستتوقف إمكانية المراسلة مؤقتًا خلال نقل سجل الدردشات،و يمكنك إلغاء العملية في أي وقت.

- بمجرد اكتمال النقل، انقر على تم.

على آيفون

في حالة تغيير جهازك من هاتف iPhone إلى هاتف iPhone آخر، يمكنك نقل سجل دردشاتك ووسائطك بالكامل باستخدام خاصية "نقل الدردشات" في واتساب.

في حين أن الاستعادة من نسخة احتياطية تمكِّنك من استرداد جميع بيانات دردشاتك، فإن خاصية "نقل الدردشات" تتيح لك نقل معلومات حسابك بالكامل، بما في ذلك رسائلك الشخصية وصورك وفيديوهاتك ومستنداتك، وغيرها. ومع ذلك، لا يمكنك نقل سجل مكالماتك ورسائل الدفع من نظير إلى نظير، أو الوسائط المستلمة عبر قنوات واتساب.

نقل سجل دردشاتك من الهاتف القديم على آيفون

- افتح واتساب على هاتفك القديم.

- انقر على الإعدادات > الدردشات > نقل الدردشات إلى iPhone > بدء.

- انقر على السماح عند ظهور الرسالة "يريد واتساب الوصول إلى الكاميرا" في حالة عدم تمكين الكاميرا. ستستخدم الكاميرا على هاتفك القديم لمسح الرمز المربّع على هاتفك الجديد.

الهاتف الجديد

- افتح واتساب على هاتفك الجديد.

- انقر على الموافقة والمتابعة ثم تحقق من رقم هاتفك.

- انقر على متابعة في شاشة نقل سجل الدردشة إلى iPhone واقبل أذونات الشبكة المحلية.

- استخدم كاميرا واتساب على هاتفك القديم لمسح رمز QR الذي على هاتفك الجديد.

- اقبل أذونات الشبكة المحلية عندما يُطلب منك ذلك.

- في أثناء نقل سجل الدردشات، سيظهر شريط يوضح النسبة المئوية للتقدم. احرص على إبقاء الهاتفين بالقرب من بعضهما البعض وعلى عدم قفلهما وعدم مغادرة واتساب، ستتوقف إمكانية المراسلة مؤقتًا خلال نقل سجل الدردشات، يمكنك إلغاء العملية في أي وقت.

- عندما ترى رسالة اكتمل النقل، انقر على التالي، سترى صفحة "إعداد الملف الشخصي" حيث ستُدخل اسمك، بعد ذلك، سترى قائمة "الدردشات" التي تشتمل على كل دردشاتك الحالية.