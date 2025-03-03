تكنولوجيا: Doogee عن هاتفها الذكي الجديد Pure 70 Pro #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Doogee عن هاتفها الذكي الجديد Pure 70 Pro خلال معرض MWC 2025 في برشلونة، وهو يُعد أحد أبرز الإصدارات ضمن مجموعة متنوعة من الأجهزة التي قدمتها الشركة في هذا الحدث. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED نابضة بالحياة تضمن جودة عرض عالية، إلى جانب كاميرا مزودة بعدسة تكبير بيريسكوبية، وهي ميزة تلتزم بالاتجاهات الحديثة في عالم الهواتف الذكية. يأتي هذا الإصدار كجزء من مجموعة تشمل أجهزة أخرى مثل Doogee Moment، وهو أول هاتف بتقنية عرض نحيفة للغاية مع جهاز عرض مدمج، وDoogee Note الذي يتميز ببطاريات سيليكون-أنود كبيرة، بالإضافة إلى V Flip كأول هاتف قابل للطي على شكل صدفة من الشركة.

لم تكشف Doogee بعد عن تفاصيل كاملة حول مواصفات Pure 70 Pro، مثل حجم الشاشة أو دقة الكاميرا، لكن تصميمه يتماشى مع التوجهات العصرية بفضل نتوء الكاميرا الخلفية البارز الذي يضم عدسة التكبير البيريسكوبية. يُظهر هذا الإصدار تركيز الشركة على تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين، من عشاق التصوير إلى الباحثين عن أجهزة مبتكرة. كما عرضت Doogee في المعرض طرازات أخرى مثل V Max Play المزود بجهاز عرض مدمج وتصميم متين، مما يعكس استراتيجيتها في الجمع بين الأداء العملي والتكنولوجيا المتقدمة.