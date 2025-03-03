شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Sora" تصل إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد شهرين من إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت "أوبن إيه آي" عن إتاحة أداة "Sora"، المتخصصة في إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، لمستخدمي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد أكثر من شهرين من إطلاقها الأولي.

وكانت الشركة، المدعومة من مايكروسوفت، قد أطلقت "Sora" في ديسمبر 2024، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من أوامر نصية، مع ميزات تشمل توليد المشاهد، وتحريك الشخصيات، وإضافة الأصوات.

ويمكن الوصول إلى "Sora" عبر خطط الاشتراك في "أوبن إيه آي"، حيث توفر خطة "ChatGPT Plus" بسعر 20 دولارًا شهريًا إمكانية إنشاء 50 مقطع فيديو شهريًا بجودة 720p، بينما تمنح خطة "ChatGPT Pro" بسعر 200 دولار شهريًا عددًا غير محدود من مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 20 ثانية بجودة 1080p.

في البداية، لم تكن "Sora" متاحة للمستخدمين في أوروبا، مثل العديد من الأدوات الأخرى للذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب اللوائح الصارمة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها اللائحة العامة لحماية البيانات "GDPR".

ونظرًا لأن "Sora" تعمل على إنشاء مقاطع فيديو قد تحتوي على بيانات شخصية، كان على "أوبن إيه آي" التأكد من امتثالها لهذه اللوائح لحماية خصوصية المستخدمين.