شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Monster Hunter Wilds تتجاوز مليون لاعب متزامن على Steam فى يوم الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت لعبة Monster Hunter Wilds يوم الجمعة على منصات PC، وPS5، وXbox Series S/X، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الألعاب شعبية على Steam خلال ساعات قليلة من إصدارها. وحققت اللعبة أكثر من مليون لاعب متزامن على المنصة، متفوقة بذلك على الأرقام القياسية لألعاب شهيرة مثل Cyberpunk 2077، وElden Ring، وHogwarts Legacy.

نجاح ضخم لـ Monster Hunter Wilds

وفقًا لبيانات SteamDB، بلغ عدد اللاعبين المتزامنين في ذروة الإقبال على اللعبة 1,187,077 لاعبًا على Steam في يوم الإطلاق. وبذلك، أصبحت اللعبة سابع أكثر لعبة لعبًا في تاريخ منصة Valve، متجاوزة عناوين ضخمة مثل Cyberpunk 2077، وElden Ring، وBaldur’s Gate 3.

ورغم أن شركة Capcom لم تصدر بعد أرقام المبيعات الرسمية، فإن عدد اللاعبين على Steam يعكس نجاحًا كبيرًا للإطلاق، على الرغم من بعض المشاكل التقنية التي واجهها اللاعبون على الحاسب الشخصي، ومن المحتمل أن يكون العدد الإجمالي للاعبين أكبر بكثير عند احتساب مستخدمي PS5 وXbox Series S/X، حيث لم يتم الكشف عن بياناتهم بعد.

كما تفوقت Monster Hunter Wilds بسهولة على سابقتها، Monster Hunter World، والتي كانت قد بلغت 334,684 لاعبًا متزامنًا على Steam عند إطلاقها في عام 2018.

مشاكل تقنية على الحاسب الشخصي

رغم الإقبال الكبير، فإن اللعبة حصلت على تقييم “متوسط” على Steam، حيث اشتكى اللاعبون من مشاكل تقنية وأداء ضعيف على الحاسب الشخصي. وقد أقرت Capcom بهذه المشكلات، مؤكدة أنها تعمل على تحسين تجربة اللاعبين.

وفي منشور رسمي عبر حساب Monster Hunter X، قالت الشركة: “أيها الصيادون! إذا كنتم تواجهون أي مشاكل في Monster Hunter Wilds على Steam، يرجى تحديث تعريف بطاقة الرسومات، وإيقاف وضع التوافق، ثم إعادة ضبط الإعدادات. نشكركم على صبركم ودعمكم!”

اللعبة متاحة الآن

Monster Hunter Wilds متوفرة الآن على منصات PC، وPS5، وXbox Series S/X، ويتوقع أن تستمر في تحقيق نجاح كبير خلال الأيام القادمة مع معالجة المشكلات التقنية وتحسين الأداء.