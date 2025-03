تكنولوجيا: Doogee تطلق Tab E3 Pro وMax مع شاشات كبيرة ومواصفات مميزة #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Doogee سلسلة أجهزتها اللوحية الجديدة Tab E3 خلال معرض MWC 2025 في برشلونة، متضمنة طرازي Tab E3 Pro وTab E3 Max بشاشتين كبيرتين بقياس 13 و14 بوصة على التوالي. يتميز الجهازان بمعالج غير تقليدي مكون من 9 نوى، يُعرف باسم A733 من Allwinner، والذي يجمع بين نواة إضافية من Alibaba XuanTie E902 تدعم معمارية Risc-V، إلى جانب 6 نوى Cortex-A55 بسرعة 1.8 جيجاهرتز ونواتين Cortex-A76 بسرعة 2.0 جيجاهرتز لمعمارية ARM. تؤكد Doogee أن هذا المعالج يعزز الأداء بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تجربة استهلاك محتوى متطورة على هذه الأجهزة ذات الشاشات الواسعة.

انضم إلى هذه السلسلة أجهزة أخرى في العرض الأول ببرشلونة، مثل الأجهزة اللوحية Go وAgile بأحجام أصغر (11 و10 بوصات) لتجارب ترفيهية تقليدية وربما أكثر اقتصادية، بالإضافة إلى ساعتين ذكيتين متينتين جديدتين، D43 ونسخة مزودة بـ GPS. تحت شعار Dares to be Different، تسعى Doogee لتمييز نفسها في السوق من خلال هذه المنتجات، لكنها لم تكشف بعد عن تفاصيل الأسعار أو مواعيد التوفر لهذه الأجهزة.

