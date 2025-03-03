شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يلمح لإطلاق منصة تواصل اجتماعى لمنافسة ميتا والان مع تفاصيل الخبر

أثار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الجدل بعد أن لمح إلى إمكانية إطلاق تطبيق تواصل اجتماعي لمنافسة ميتا، جاء ذلك ردًا على إعلان ميتا عن خططها لإطلاق تطبيق مستقل يعمل بتقنية Meta AI، حيث أشار ألتمان إلى أن دخول ميتا إلى مجال الذكاء الاصطناعي قد يدفع OpenAI لدخول عالم التواصل الاجتماعي.

وتركز ميتا على إطلاق تطبيقات مستقلة، حيث سبق أن أطلقت تطبيق Reels بشكل منفصل، والآن تستعد لإطلاق تطبيق Meta AI المستقل خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى استغلال حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، من خلال تقديم تجربة فيديو مماثلة.

ويرى مارك زوكربيرج أن هذا التحرك سيساعد ميتا في تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، في محاولة للتفوق على OpenAI وألفابت قبل نهاية العام.

وعلق ألتمان على تقرير لقناة CNBC حول تطبيق Meta AI قائلًا: " ربما علينا إطلاق تطبيق اجتماعي"، في إشارة إلى استعداد OpenAI لمنافسة ميتا على أرضها، وأضاف مازحًا أنه يمكن لشركته قلب الطاولة على فيسبوك إذا قررت الأخيرة التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

حاليًا، تعمل Meta AI ضمن منصات مثل فيسبوك وواتساب، ولكن إطلاق تطبيق مستقل قد يعزز من مشاركة المستخدمين، كما تفكر الشركة في إضافة نموذج اشتراك مدفوع للخدمة، على غرار ما تفعله أوبن إيه أي مع خدمة ChatGPT Plus.

في سياق آخر، أفادت تقارير بأن إيلون ماسك عرض 97 مليار دولار للاستحواذ على OpenAI، لكن ألتمان رفض العرض بطريقة ساخرة، مشيرًا إلى أن شركته قد تفكر في شراء تويتر مقابل 9.74 مليار دولار بدلًا من ذلك.

تعكس هذه التطورات تصاعد المنافسة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى التوسع واستكشاف مجالات جديدة، مما يعيد تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي.