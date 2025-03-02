تكنولوجيا: #MWC25 شاومي تطلق اللوحي Xiaomi Pad 7 للسوق العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي جهازها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 7 على المستوى العالمي خلال فعاليات معرض MWC 2025 في برشلونة، ليكون أحدث إضافة إلى فئة الأجهزة المتوسطة التي تقدمها الشركة. يتميز الجهاز بسعر تنافسي يبلغ 415 دولارًا، على الرغم من تجهيزه بمواصفات قوية تشمل شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3.

كان Xiaomi Pad 7 قد ظهر لأول مرة في الصين خلال أكتوبر الماضي إلى جانب النسخة الأعلى Pad 7 Pro، والآن يشهد إطلاقه العالمي مع عرضه في برشلونة. يجمع الجهاز بين مجموعة من المواصفات المميزة التي تجعله خليفةً لـ Pad 6، وتشمل شاشة IPS بقياس 11.2 بوصة بدقة 2136 × 3200 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 800 شمعة. تم دمج هذا الأداء في هيكل نحيف بسمك 6.2 ملم ووزن 500 غرام فقط، مما يجعله عمليًا وسهل الحمل.

يعمل الجهاز بنظام HyperOS 2 المبني على أندرويد 15، مما يوفر تجربة سلسة ومحدثة. يتميز Pad 7 بمعالج Snapdragon 7 Plus Gen 3 الذي يقدم أداءً قويًا في الفئة المتوسطة، مع بطارية بسعة 8850 مللي أمبير تدعم الشحن السريع. يأتي الجهاز أيضًا مزودًا بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب نظام صوتي رباعي السماعات لتجربة وسائط متعددة غامرة.

يبرز Xiaomi Pad 7 كخيار تنافسي في سوق الأجهزة اللوحية بفضل توازنه بين الأداء العالي والسعر المناسب، مما يجعله بديلًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن جهاز عملي ومتعدد الاستخدامات.

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