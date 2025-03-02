تكنولوجيا: #MWC25 هونر تطلق ساعة Watch 5 بهيكل من التيتانيوم وتصميم جذاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسميًا عن إطلاق ساعتها الذكية Watch 5 Ultra خلال معرض MWC 2025، وهي تُعد النسخة المطورة من الإصدار القياسي Watch 5، حيث تتميز بجودة فائقة تشمل هيكلًا من التيتانيوم من الدرجة الخامسة وزجاج ياقوتي مقاوم للخدش. كما تتمتع الساعة بمتانة عالية مع تصنيف مقاومة الماء 5 ATM وIP68، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في ظروف متنوعة.

وهي تتميز أيضًا بتصميم فريد يميزها عن الساعات الذكية الراقية الأخرى التي أصدرتها Honor سابقًا. وتولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بتتبع الصحة واللياقة البدنية، حيث تقدم الساعة ميزة المسح الصحي السريع Quick Health Scan التي توفر قراءات فورية لتخطيط القلب الكهربائي ECG. وتؤكد Honor أن الساعة قادرة على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم، والنوم، ونبضات القلب بدقة عالية. أما في مجال اللياقة، فتدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي تغطي الأنشطة الداخلية والخارجية على حد سواء.

بالعودة إلى التصميم والمواصفات، تتميز Watch 5 Ultra بشاشة AMOLED بقياس 1.5 بوصة، بنسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 82.6%، ودقة 466×466 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز. تعمل الساعة ببطارية سعة 480 مللي أمبير، والتي توفر، حسب الشركة، ما يصل إلى 15 يومًا من الاستخدام العادي، مع دعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

من الجوانب البارزة الأخرى للساعة توفر أكثر من 10000 واجهة عرض، وتتبع صحي مستمر على مدار اليوم، ووضع مخصص للغوص. لم تكشف Honor بعد عن سعر الساعة أو موعد توفرها في الأسواق، لكنها أكدت أنها ستكون متاحة بخيارين للأحزمة: الأسود والبني.

المصدر