شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخطط لطرح تطبيق Meta AI مستقل لمواجهة OpenAI وGoogle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن Meta تخطط لإطلاق روبوت الدردشة الخاص بها للذكاء الاصطناعي كتطبيق مستقل، وتقدم الشركة حاليًا Meta AI ضمن تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها بما في ذلك Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp.

كما يتوفر كعميل ويب، ومع ذلك، لا تقدم شركة الوسائط الاجتماعية العملاقة المنصة كتطبيق محمول أو سطح مكتب، ووفقًا للتقرير، تريد الشركة الآن زيادة بصمة مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها وإنشاء تجربة شخصية للغاية للمستخدمين للتنافس مع اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال مثل OpenAI وGoogle.

أفادت تقارير بأن تطبيق Meta AI المستقل قيد التنفيذ

وزعم تقرير لشبكة CNBC أن شركة التكنولوجيا العملاقة تخطط لإطلاق Meta AI كتطبيق منفصل، إلى جانب منصات الوسائط الاجتماعية الحالية، ونقلاً عن أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم على دراية بالأمر، زعم التقرير أن التطبيق يمكن إطلاقه في الربع الثاني من العام، وهو ما بين أبريل ويونيو.

ويُقال إن خطة إطلاق تطبيق Meta AI المستقل هي جزء من طموح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لجعل الشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي قبل نهاية عام 2025، ويُقال إن الشركة تنظر إلى ChatGPT من OpenAI وGemini من Google كمنافسين رئيسيين، وكلاهما متاح كتطبيقات مستقلة.

بصرف النظر عن هذا، يُقال إن الشركة تخطط أيضًا لاختبار إصدار متميز من Meta AI والذي سيوفر ميزات إضافية، ويُقال إنه متاح للمشتركين المدفوعين، على غرار نماذج الربح التي تستفيد منها OpenAI وMicrosoft وGoogle، ويُقال إن سوزان لي، المديرة المالية في Meta، أخبرت المحللين أن الشركة تهدف إلى بناء "تجربة مستهلك رائعة" مع مساعد الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن لي سلطت الضوء على "فرص الربح الواضحة" مع Meta AI عبر التوصيات المدفوعة.

وقد ورد أن زوكربيرج أعرب عن طموحه لبناء Meta AI كـ "مساعد ذكاء اصطناعي شديد الذكاء ومخصص" يصل إلى أكثر من مليار شخص خلال مكالمة أرباح الربع الرابع للشركة في يناير، ووفقًا لتقرير منفصل، قال أيضًا إن عملاق التكنولوجيا سينفق ما يصل إلى 65 مليار دولار على مشاريع الذكاء الاصطناعي في عام 2025، ويقال إن المبلغ يشمل مركز بيانات جديد وتوسيع فرق الذكاء الاصطناعي.