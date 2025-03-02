تكنولوجيا: #MWC25 هونر تطلق خطة Alpha Plan الريادية و7 سنوات من تحديثات أندرويد والأمان لسلسلة Magic #HONORMWC2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honor خلال معرض MWC 2025 عن خطتها الاستراتيجية الجديدة المسماة Alpha Plan، والتي أعلن عنها الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، جيمس لي، لتوجيه Honor نحو آفاق جديدة. ورغم أن الاسم قد يوحي بطموحات كبيرة، فإن الخطة تحمل في طياتها مجموعة من المزايا العملية التي ستفيد مستخدمي منتجات Honor الحالية والمستقبلية.

7 سنوات من التحديثات لمنافسة Samsung وGoogle

أبرز ما يميز هذه الخطة هو التزام Honor بتوفير سبع سنوات من تحديثات نظام أندرويد والأمان لهواتف سلسلة Magic، بدءًا من Magic7 Pro وشاملة جميع أجهزة Magic المستقبلية. ستبدأ هذه السياسة في الاتحاد الأوروبي، مع خطط للتوسع إلى مناطق أخرى لاحقًا، لكن ملاحظة في البيان الصحفي تشير إلى استثناء سلسلة Magic Lite من هذا الدعم الممتد. حاليًا، لا تقدم سوى Google وSamsung سبع سنوات من التحديثات، مما يضع Honor ضمن أفضل ثلاث شركات مصنعة لأجهزة أندرويد من حيث مدة الدعم. وفي سياق متصل، سهّل معالج Snapdragon 8 Elite من Qualcomm على الشركات توفير تحديثات تصل إلى ثماني سنوات.

AiImage لتحسين جودة الصور بشكل ملحوظ

تهدف خطة Alpha Plan إلى دفع Honor نحو عصر الذكاء الاصطناعي، ومن بين المزايا الواعدة ميزة AiImage التي تدعي الشركة أنها قادرة على تحسين جودة صور الكاميرا بنسبة تصل إلى 50% باستخدام نماذج لغوية كبيرة تعمل على الهواتف. كما يوجد نموذج سحابي أكبر يعزز جودة الصور التيليفوتو بشكل كبير. ومع ذلك، يبقى الأمر معلقًا على قدرة Honor على تحقيق هذه الوعود عمليًا.

وكلاء ذكاء اصطناعي وتوافق مع iOS وأكثر

تشمل خطة Alpha Plan مزايا إضافية مثل التوافق مع نظام iOS من Apple لمشاركة البيانات، حيث تقدم Honor تقنية مشاركة الملفات عبر الأنظمة البيئية المختلفة، وهي الأولى من نوعها في الصناعة، لنقل البيانات بسلاسة بين هواتف أندرويد وiOS. كما أعلنت الشركة سابقًا عن طرح ميزة AI Deepfake Detection عالميًا بدءًا من أبريل، إلى جانب ميزة AI Upscale التي تستعيد جودة الصور القديمة وستتوفر قريبًا مع الإصدار العالمي لجهازها الرائد المزود بـ Snapdragon 8 Elite. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، ستضيف Honor وكلاء ذكاء اصطناعي لتولي مهام المستخدمين.

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