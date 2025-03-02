تكنولوجيا: #MWC25 هونر تطلق جهازها اللوحي Pad V9 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor جهازها اللوحي Pad V9 في الصين كخيار اقتصادي بمواصفات جيدة، والآن قررت الشركة طرحه في الأسواق العالمية، لكن مع اختلاف بسيط في الإصدار الدولي. الفرق الرئيسي يكمن في سرعة الشحن، حيث يدعم الإصدار الصيني شحنًا بقوة 66 واط، بينما يقتصر الإصدار العالمي على 35 واط. بخلاف ذلك، تتطابق مواصفات النسختين تمامًا.

يتميز Pad V9 ببطارية كبيرة سعتها 10100 مللي أمبير، وهي، وفقًا لـ Honor، كافية لتشغيل الفيديو لمدة 13.5 ساعة أو الموسيقى لمدة 40 ساعة. يعمل هذا الجهاز اللوحي بنظام أندرويد ومعالج Dimensity 8350 Elite من MediaTek، حيث تُعد تسمية Elite مجرد لمسة تسويقية. يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وتخزين داخلي 256 جيجابايت، مما يجعله، حسب Honor، مناسبًا للألعاب والمهام الإنتاجية والترفيه.

يتميز Pad V9 بشاشة LCD كبيرة بقياس 11.5 بوصة، تدعم القلم، وتتمتع بمعدل تحديث 144 هرتز، مع تقنيات حماية العين لتوفير تجربة مشاهدة مريحة. يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للسيلفي، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل.

يعمل الجهاز بنظام MagicOS 9.0 المستند إلى أندرويد 15، والذي يتضمن مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل تقنية حماية العين الذكية. من المزايا الأخرى دعم WiFi 6 وBluetooth 5.2، إلى جانب نظام صوتي مكون من ثمانية مكبرات مع تقنيات DTS X: Ultra والصوت المكاني.

لم تكشف Honor بعد عن سعر أو موعد توفر Pad V9 في الأسواق العالمية، لكن سعره في الصين يبدأ من حوالي 300 دولار.

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