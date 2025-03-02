تكنولوجيا: #MWC25 هونر تكشف عن سماعات Honor Earbuds Open بتصميم مستوحى من القمر في MWC 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honor عن سماعاتها اللاسلكية Honor Earbuds Open ذات التصميم المفتوح، والمتوفرة بالفعل في عدة دول، مع تسليط الضوء عليها خلال معرض MWC 2025. تجمع هذه السماعات بين تصميم مبتكر وميزات تقنية متطورة.

التصميم

استوحى تصميم Honor Earbuds Open من مراحل القمر، حيث يشبه خطاف الأذن شكل الهلال، بينما يعكس جسم السماعة صورة القمر المكتمل. يتميز التصميم المفتوح بخفة الوزن وراحة الاستخدام، إذ تزن كل سماعة 7.9 غرامات فقط، مع استخدام سيليكون لطيف على البشرة لضمان الراحة لفترات طويلة. أما علبة الشحن فتبلغ أبعادها 80.44 × 61.02 × 20.45 ملم وتزن 52.5 غرامًا (بدون السماعات).

توفر السماعات ثباتًا عاليًا بفضل استخدام سبيكة نيتينول ذات الذاكرة الشكلية، مما يجعلها مثالية للأنشطة المكثفة مثل التمارين الرياضية. كما تتمتع بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، وتأتي بخيارين للألوان: Polar Gold وPolar Black.

المواصفات والميزات

تعتمد Honor Earbuds Open على مكبر صوت دائري متعدد المغناطيس بقطر 16 ملم، مدعوم بتقنيات لتحسين الوضوح، تشمل غشاء مركب من TPU عالي المرونة وسعة اهتزاز كبيرة. تتضمن السماعات أيضًا خوارزمية Virtual Bass Algorithm، وهي الأولى من نوعها في الصناعة، لتعزيز عمق وغنى الصوت الجهير، إلى جانب ميزة الصوت المكاني Spatial Audio لتجربة استماع غامرة.

تشتمل السماعات على تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC المصممة للتصميم المفتوح، بالإضافة إلى إلغاء ضوضاء البيئة ENC مع نظام ثلاثي الميكروفونات لتحسين جودة المكالمات. ومن الميزات الفريدة، تقدم Honor خاصية الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI Translation، التي تدعم 15 لغة وتوفر ثلاثة أوضاع:

الوضع المشترك: للترجمة الفورية أثناء المحادثات.

الوضع الحصري: للمسافرين، مع تشغيل الترجمة عبر مكبر صوت الهاتف لتسهيل التواصل مع السكان المحليين.

التفسير المتزامن: للمحاضرات والعروض، حيث يسمع المستخدم الترجمة الفورية عبر السماعات أثناء حديث المتحدث.

وفقًا للموقع الرسمي، تتطلب هذه الميزة الاقتران مع هاتف Honor Magic7 Pro أو Magic7 RSR Porsche Edition بعد تحديث البرنامج، مع خطط لدعم أجهزة iOS وAndroid لاحقًا عبر تطبيق Honor AI Space.

فيما يخص البطارية، تحتوي كل سماعة على بطارية بسعة 58 مللي أمبير، بينما تبلغ سعة علبة الشحن 480 مللي أمبير. تقدم السماعات 6 ساعات تشغيل بشحنة واحدة، و22 ساعة مع العلبة، مع شحن سريع يوفر ساعتين من الاستخدام خلال 15 دقيقة فقط. تدعم السماعات تقنية بلوتوث 5.2، إلى جانب ميزة Find Earbuds التي تصدر صوتًا لتحديد مكان السماعات المفقودة.

السعر

يبلغ سعر Honor Earbuds Open 149 يورو، أي ما يعادل حوالي 154 دولارًا أمريكيًا. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل عبر موقع Honor الرسمي.

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