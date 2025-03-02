تكنولوجيا: #MWC25 شاومي تطلق هاتفها الرائد المنتظر Xiaomi 15 Ultra في مؤتمر MWC 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي أخيرًا هاتفها الرائد شاومي 15 ألترا بعد إعلانه في الصين، ليصبح حاليًا أفضل هاتف تقدمه الشركة لمن لا يبحثون عن الأجهزة القابلة للطي. يأتي الجهاز مزودًا بمواصفات فائقة التقدم، مما يجعله خيارًا متميزًا، لكن بسعر مرتفع كما كان متوقعًا.

يتميز شاومي 15 ألترا بشاشة AMOLED بقياس 6.73 بوصة وبدقة WQHD+ (3200 × 1440)، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ويمكن أن ينخفض إلى 1 هرتز حسب الحاجة. وفقًا للشركة، تصل الشاشة إلى سطوع 3200 شمعة تحت ضوء الشمس، مع حماية من شاومي شيلد غلاس 2.0 للشاشة وكورنينغ غوريلا غلاس 7 لوحدة الكاميرا.

يعتمد الجهاز على معالج سناب دراجون 8 إيليت، مقترنًا بذاكرة LPDDR5X تصل سعتها إلى 1 تيرابايت وتخزين UFS 4.1 بنفس السعة. يستمد طاقته من بطارية سيليكون-كربون بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط، واللاسلكي بقوة 80 واط، إلى جانب الشحن العكسي بقوة 10 واط. ومن ناحية الاتصال، يقدم الجهاز دعمًا لتقنيات واي فاي 7 وبلوتوث 6، ليكون أول هاتف ذكي تجاري يستخدم هذا المعيار.

يروج لشاومي 15 ألترا كقوة تصويرية مميزة، حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني LYT 900 بحجم 1 بوصة، مدعومة بعدسة لايكا ساميلكس بفتحة f/1.63، مع أطوال بؤرية متغيرة (23 مم، 28 مم، 35 مم). تتكامل مع كاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل بطول بؤري 70 مم، مزودة بعناصر عائمة تتفوق في تصوير البورتريه والشوارع وحتى الماكرو. أما الكاميرا البيريسكوب تيليفوتو فتأتي بدقة 200 ميجابكسل بطول بؤري 100 مم، قابل للتمدد إلى 200 مم عبر تقنية التكبير داخل المستشعر، مع فتحة f/2.6 وحجم مستشعر 1/1.4 بوصة يلتقط 136% ضوءًا أكثر مقارنة بشاومي 14 ألترا. وتكتمل المنظومة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بطول بؤري 14 مم.

يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 12 إطارًا في الثانية باستخدام الكاميرات الرئيسية وتيليفوتو، مع تسجيل Ultra Dolby Vision بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وتسجيل فيديو 10 بت Log عبر جميع الأطوال البؤرية، مدعومًا بمصفوفة من أربعة ميكروفونات.

كما أطلقت شاومي مجموعة Photography Kit Legend Edition لتعزيز قدرات الهاتف، تتضمن حلقة تزيينية حمراء، واجهة كاميرا Fast Shot، قبضات إبهام وأزرار تحرير قابلة للفصل، محول فلتر 67 مم متعدد الوظائف، وبطارية مدمجة بسعة 2000 مللي أمبير.

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