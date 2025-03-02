شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة شحن روسية تلتحم بالمحطة الدولية محملة بالعلوم وبدل الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

وصلت شحنة جديدة من المواد الغذائية والوقود والإمدادات العلمية إلى محطة الفضاء الدولية عن طريق مركبة إمداد روسية، حيث التحمت مركبة الشحن الفضائية Progress MS-30 التابعة لوكالة روسكومسوس بشكل مستقل بالمنفذ الخلفي لوحدة الخدمة Zvezda التابعة لمحطة الفضاء، وذلك بعد يومين من إطلاقها من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحمل المركبة الفضائية غير المأهولة حوالي ثلاثة أطنان (5730 رطلاً أو 2599 كيلوجرامًا) من الإمدادات لطاقم البعثة 72 التابعة للمحطة، فبالإضافة إلى الملابس والطعام والإمدادات الطبية والصحية، تحمل Progress أيضًا بدل فضاء جديدة من طراز Orlan-MKS لاستخدامها في عمليات السير في الفضاء الروسية.

كما تحتوي المركبة على معدات وأجهزة لدعم التجارب العلمية التي تجريها وكالة الفضاء الروسية، فهناك مواد لزراعة الطحالب الدقيقة كمصدر محتمل للغذاء؛ والأدوات اللازمة لاختبار كيفية تأثير الكائنات الحية الدقيقة على الأسطح المختلفة داخل المختبر المداري؛ والمعدات اللازمة لإنشاء بلورات أشباه الموصلات المتقدمة.

كما سيجد رواد الفضاء في المحطة، بما في ذلك أليكسي أوفشينين وإيفان فاجنر وألكسندر جريبنكين، أدوات طبية حيوية لتقييم آثار انعدام الجاذبية على الدورة الدموية والمناعة.

وستزود المركبة بروغرس المحطة بـ 2094 رطلاً (950 كيلوجراماً) من الوقود، و926 رطلاً (420 كيلوجرامًا) من مياه الشرب، و110 أرطال (50 كيلوجراماً) من النيتروجين لتجديد الغلاف الجوي على متنها.

ستظل المركبة الفضائية الروسية متصلة بالمحطة لمدة ستة أشهر تقريبًا حيث يتم إعادة تعبئتها بالنفايات والقمامة من جانب طاقم محطة الفضاء الدولية، ثم تنفصل المركبة Progress عن الغلاف الجوي للأرض وتتوجه إلى رحلة مدمرة لإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، والتخلص من المخلفات على متنها.

جدير بالذكر أن Progress MS-30 هي المركبة الروسية رقم 91 التي تم إطلاقها منذ عام 1998 لدعم برنامج محطة الفضاء الدولية والرحلة رقم 183 للمركبة Progress منذ أول رحلة في عام 1978.