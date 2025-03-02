تكنولوجيا: Infinix تكشف عن مفهوم Zero Mini القابل للطي ثلاثيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Infinix عن جهاز مفهوم جديد ضمن سلسلة Zero، حيث يأتي Zero Mini Tri-Fold بتصميم مبتكر يجمع بين الشكل الثلاثي القابل للطي والمفصلات المزدوجة. يتيح هذا التصميم إمكانية طي الشاشة وكشفها رأسيًا، مما يسمح باستخدام الجهاز بثلاثة أحجام مختلفة.

تم تطوير هذا الجهاز ليخدم أغراضًا متعددة، إذ يمكن استخدامه كهاتف ذكي متكامل، أو تحويله إلى كاميرا مضغوطة تُثبَّت بسهولة على الحقيبة أو الدراجة أو حتى في السيارة ككاميرا مخصصة لتسجيل الطريق.

تتخيل Infinix أيضًا Zero Mini Tri-Fold كملحق رياضي عملي يُستخدم بدون الحاجة إلى اليدين، مما يساعد في تتبع التمارين الرياضية أو اتباع برامج التمارين الموجهة، بالإضافة إلى دعم التنقل في مسارات المشي الطويلة. يتميز الجهاز بكاميرات خلفية مزدوجة ومصمم ليكون سهل الاستخدام بيد واحدة.

لا تزال Infinix تستكشف المزيد من الاستخدامات لهذا الجهاز المتعدد الوظائف، والذي يستهدف المستهلكين الذين يبحثون عن حل يجمع بين عدة أدوات في تصميم واحد قابل للتكيف. لم تكشف الشركة عن أي مواصفات إضافية أو تفاصيل حول موعد الإطلاق، لكن من المتوقع أن يظهر النموذج الأولي خلال مؤتمر MWC.

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