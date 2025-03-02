تكنولوجيا: اختبار عمر البطارية والشحن لهاتف Oppo Reno13 يكشف النتائج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم هاتف Oppo Reno13 مجموعة من الترقيات هذا العام، ما أدى إلى تحسينات ملموسة في عمر البطارية. زادت سعة البطارية إلى 5600 مللي أمبير، مقارنة بـ 5000 مللي أمبير في Reno12 العام الماضي، كما أصبح الهاتف يعمل بمعالج 8350 SoC الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

يأتي Reno13 بشاشة OLED بحجم 6.59 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وكما هو الحال مع أجهزة ColorOS/OxygenOS/Realme، يوفر الهاتف أداءً ممتازًا في عمر البطارية، حيث سجل 16 ساعة و50 دقيقة من الاستخدام النشط. تفوق الجهاز في جميع الاختبارات الفردية، خاصة في تصفح الويب وتشغيل الفيديو.

لا يقتصر الأمر على تفوق Reno13 على سابقه، بل يتجاوز المنافسين بسهولة أيضًا. الهاتف الوحيد الذي يقترب منه هو Realme 14 Pro+، حيث يعمل كلاهما بنفس نظام التشغيل.

أما بالنسبة لاختبارات الشحن، فقد أظهرت النتائج أن Reno13 يحتفظ بنفس سرعة الشحن تقريبًا مثل Reno12، رغم زيادة حجم البطارية. لا يزال الهاتف يعتمد على معيار شحن Oppo 80W SuperVOOC، ما يجعله من بين الأسرع في هذا المجال، متفوقًا على معظم الأجهزة باستثناء Xiaomi 14T Pro.

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