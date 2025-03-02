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تكنولوجيا: زى النهاردة.. انطلاق مركبة الفضاء روزيتا إلى المذنب 67P

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تكنولوجيا: زى النهاردة.. انطلاق مركبة الفضاء روزيتا إلى المذنب 67P

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتة

الأحد، 02 مارس 2025 04:00 م

دارت أول مركبة فضائية حول مذنب في ذات اليوم منذ 21 عامًا، حيث أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية مهمة روزيتا لدراسة المذنب 67P في 2 مارس 2004، وكانت أيضًا المهمة الوحيدة التي حاولت الهبوط بشكل سلس على مذنب.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أطلقت روزيتا على صاروخ أريان 5 من غويانا الفرنسية وقضت العقد التالي في مطاردة المذنب 67P.

وعندما وصلت في عام 2014، أسقطت روزيتا مركبة هبوط صغيرة تسمى فيلة على المذنب، التي واجهت هبوطًا صعبًا واختفت بعد أن تعثرت على المذنب.

ورصدت كاميرات روزيتا "فيلة" قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية المهمة التي استمرت 12 عامًا، وانتهى عمل روزيتا بعد أن هبطت عمدًا على المذنب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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