شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صديقى الروبوت فى رمضان.. إزاى أنظم وقتى فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقضى أسرع الأوقات فى العام خلال شهر رمضان، نترجى أن يأتى ثم يذهب سريعا دون أن نشعر به، يصبح تنظيم يومنا المعتاد ليس سهلا لطبيعة اليوم الرمضانى الذى يتخلله الصيام والعبادات والروحانيات والعزومات والمسلسلات وبجانب كل ذلك الأعباء اليومية مثل العمل والمهام المنزلية والمسئوليات الفردية، ولأننى أمر بهذه الأزمة مع غيرى توجهت سريعا لصديقى «جيميناى» روبوت الدردشة من جوجل، اسأله «إزاى أنظم وقتى فى الشهر الكريم؟».

قدم «جيميناى» بعض النصائح، وكانت أولاها تحديد الأولويات: ما هو الأهم؟ قبل البدء فى وضع خطة، حدد ما هى أهم الأشياء التى تريد تحقيقها فى رمضان، هل هو ختم القرآن؟ هل هو التقرب إلى الله بالصلاة والدعاء؟ هل هو قضاء وقت أطول مع العائلة؟ بعد تحديد الأهم، رتب أولوياتك، وابدأ بالأهم ثم الأقل أهمية.

يمكن وضع خطة من خلال جدول يومى، يتضمن جميع الأنشطة التى ترغب فى القيام بها فى رمضان، من العبادات إلى العمل إلى الوقت المخصص للعائلة، وتوزيع المهام على مدار اليوم، بحيث يكون هناك وقت مخصص لكل مهمة، وكن واقعيا عند وضع خطتك، كن واقعيا فى توقعاتك، ولا تضغط على نفسك أكثر من اللازم. يجب تقسيم الوقت، وقت للعبادة: خصص وقتًا كافيًا للعبادة، مثل قراءة القرآن، والصلاة، والدعاء، والذكر، ووقتا للعمل: لا تهمل عملك فى رمضان، وخصص له وقتا كافيا، ووقتا للعائلة: خصص وقتا كافيا للعائلة، واجلس معهم وتحدث معهم، ووقت للراحة: لا تنسَ أن تأخذ وقتا للراحة والاسترخاء، حتى لا تشعر بالإرهاق.

وأهم خطوة الالتزام بالخطة، كن ملتزما قدر الإمكان، وكن مرنا، إذا لم تستطع الالتزام بالخطة فى بعض الأحيان، فلا تيأس، وحاول العودة إليها فى أقرب وقت ممكن، وراجع خطتك بشكل دورى، وعدّل عليها إذا لزم الأمر.