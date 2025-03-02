تكنولوجيا: تفكيك iPhone 16e يكشف عن بطارية أكبر بكثير وتحسينات في الصيانة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يمضِ سوى أيام قليلة على إطلاق Apple iPhone 16e إلى الأسواق، ومع ذلك، تمكنت كل من PBKReviews وREWA من تفكيك الجهاز بالكامل، كاشفين عن بعض التفاصيل الإيجابية. يتميز الهاتف بتصميم مشابه للإصدار الأغلى، iPhone 16، ما يجعله أكثر سهولة في الصيانة.

على عكس الطرز الأقدم، ثُبّتت اللوحة الرئيسية في iPhone 16e داخل الإطار بدلاً من الغطاء الخلفي، ما يسمح بفتح الهاتف من الأمام أو الخلف وفقًا للمكون المطلوب استبداله، سواء كانت الشاشة أو البطارية.

هذا التغيير يسهل عمليات الإصلاح بشكل كبير. إلى جانب ذلك، استخدمت أبل مادة لاصقة جديدة تفقد التصاقها عند تطبيق جهد كهربائي معين، مما يجعل إزالة البطارية أكثر سهولة، دون الحاجة إلى التعامل مع علامات التبويب اللاصقة التي قد تتمزق أثناء الاستبدال.

وعلى الرغم من التشابه الداخلي بين iPhone 16e وiPhone 16، استغلت أبل المساحة الناتجة عن إزالة الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية لتركيب بطارية أكبر بسعة 4005 مللي أمبير. هذه البطارية توفر زيادة بنسبة 12.4% مقارنةً بـiPhone 16، وهي تقريبًا ضعف سعة الجيل الثالث من iPhone SE.

يمكن أيضًا استبدال المكونات الموجودة على الغطاء الخلفي بسهولة، مثل ملف الشحن اللاسلكي Qi، والكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي، ومكبرات الصوت، ومنفذ USB-C، ومحرك Taptic.

والمثير للدهشة أن شاشة iPhone 16e متوافقة أيضًا مع iPhone 14، ما يشير إلى أن أبل قد استخدمت نفس اللوحة في كلا الجهازين.

وقد حصل iPhone 16e على تصنيف إصلاح 7.5 من 10 وفقًا لمراجعة PBKReviews، ما يجعله أحد أكثر أجهزة أبل القابلة للإصلاح في السنوات الأخيرة.

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