شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول طائرة شحن صينية بدون طيار TP500 تكمل رحلتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، أن شكلا جديدا للطائرة المسيرة المدنية من طراز "تي بي 500"، وهي نموذج أولي محسن مصمم لشهادة صلاحية الطيران، أجرى رحلته الأولى بنجاح، اليوم الأحد.

وأضافت (أفيك)- في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- أن الرحلة تمت مؤخرا في مطار في محافظة رويتشنج في مقاطعة شانشي شمالي الصين، مما يمثل خطوة كبيرة نحو شهادة صلاحية الطيران.

ويتم تطوير مشروع الطائرة المسيرة "تي بي 500" كمنصة شحن عامة غير مأهولة واسعة النطاق لاستخدامها في الخدمات اللوجستية للشحن عبر الطائرات المسيرة والإنقاذ في حالات الطوارئ والعمليات الخاصة وغيرها من المجالات.

ويهدف هذا النوع من الطائرات المسيرة المخصصة للشحن إلى تقديم الخدمات اللوجستية والنقل عبر الأقاليم، من خلال توفير حلول ذكية منخفضة التكلفة لشركات الخدمات اللوجستية السريعة ومختلف احتياجات النقل الجوي لمسافات قصيرة، ويمكن استخدامه أيضا في المهام المتخصصة وعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ، بما يعالج فجوات السوق في قطاع النقل الجوي عبر الأقاليم.

وبفضل مقصورتها الكبيرة الحجم لشحن البضائع ونظامها للنقل المخصص للشحن، فإن الطائرة المسيرة "تي بي 500" مجهزة تجهيزا جيدا لمناولة البضائع ونقلها بكفاءة، وفي سيناريوهات الإنقاذ في حالات الطوارئ، يمكن تجهيزها بسرعة بأنظمة وحمولات متخصصة لدعم مهام الإنقاذ، بحسب أفيك.