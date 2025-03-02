تكنولوجيا: ارتفاع عدد المتاجر التي تسعّر RTX 5070 بسعر 549.99 دولار قبل الإطلاق في 5 مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسببت أسعار RTX 5070 Ti في خيبة أمل للعديد من اللاعبين، حيث جاءت معظم الإصدارات بسعر أعلى بكثير من 749.99 دولارًا. ومع نقص المخزون، ارتفعت أسعار بطاقات الرسومات لتتجاوز 999.99 دولارًا في بعض الحالات.

أما بالنسبة لـ RTX 5070، فمن المقرر إطلاقه في 5 مارس، وحتى الآن، أدرجت معظم المتاجر سعره عند 549.99 دولارًا.

أثار RTX 5070 الكثير من الشكوك خلال عرض NVIDIA في CES 2025، حيث قدم Jensen Huang شريحة وعدت بأداء يقترب من RTX 4090 بسعر أقل بكثير.

ومع ذلك، وكما أظهرت معايير سلسلة RTX 50 الأخرى، قد لا يكون الأداء مثيرًا للإعجاب بدون ميزة توليد الإطارات المتعددة. لكن حتى وصول RTX 5060، يظل RTX 5070 الخيار الأرخص لدعم DLSS 4.

بدأت بعض المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة، مثل Best Buy وMicro Center وNewegg، بعرض بطاقات RTX 5070، حيث توفر MSI وGigabyte وZotac خيارات بسعر 549.99 دولارًا.

في المقابل، جذبت ASUS Prime RTX 5070 الانتباه بعد الجدل الذي أثير حول Prime RTX 5080، حيث عُرضت هذه البطاقة للبيع بسعر 999.99 دولارًا عند الإطلاق، وقبل أن يرتفع سعرها بأكثر من 20% خلال الأسبوع التالي.

أما RTX 5070 Ti Prime، فبدأ سعره مرتفعًا عن 749.99 دولارًا لكنه انخفض لاحقًا قبل إطلاقه.

تواجه NVIDIA منافسة قوية مع اقتراب إطلاق RX 9070 وRX 9070 XT في 6 مارس، حيث تأتي هذه البطاقات بمواصفات مشابهة لمنافسيها من سلسلة RTX 50. فاجأ سعر RX 9070 XT البالغ 599 دولارًا بعض اللاعبين، إذ أنه أرخص بـ 150 دولارًا من RTX 5070 Ti، بينما يتمتع بقدرات تتبع أشعة محسنة تجعله خيارًا جذابًا.

في المقابل، لم يكن RX 9070 بسعر 549 دولارًا مغريًا بنفس القدر. وإذا أثبتت DLSS 4 تفوقها على FSR 4، فقد تكون الغلبة لـ RTX 5070.

يجدر بالمشترين الانتباه إلى أن أسعار الإصدارات المخصصة من RTX 5070 قد تتغير قبل إطلاقه الرسمي في 5 مارس. ومع ذلك، فإن توفر إصدار NVIDIA Founders قد يساعد في استقرار الأسعار عند MSRP.

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