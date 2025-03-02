تكنولوجيا: هاتف Galaxy A36 يأتي بمعالج Snapdragon وتصنيف IP67، بينما يحتفظ A26 بـ Exynos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل سامسونج تعزيز دعمها للهواتف المتوسطة والاقتصادية، حيث ستتلقى سلسلة A الجديدة (ابتداءً من A16) ستة تحديثات لنظام التشغيل. هذا الجيل الجديد لا يقتصر فقط على تحسين الأداء وزيادة سرعة الشحن، بل يشمل أيضًا تحسينات في الكاميرا وغيرها من المزايا.

يأتي Galaxy A36 بمعالج Snapdragon 6 Gen 3، بعد اعتماد سامسونج سابقًا على شرائح Dimensity وExynos. يتوفر الهاتف بذاكرة 6/128 جيجابايت، مع خيارات تصل إلى 8/256 جيجابايت في بعض الأسواق.

ولتحقيق أفضل أداء، زادت سامسونج حجم غرفة التبريد بالبخار بنسبة 15٪، لتصبح بنفس حجم الموجودة في Galaxy S24+.

يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة +1080p، وهي أكثر سطوعًا مقارنة بالسابق، حيث تصل إلى 1200 نتس في وضع السطوع العالي و1900 نتس كحد أقصى.

كما يأتي الهاتف بحماية Gorilla Glass Victus+ من الأمام والخلف، مع إطار من البولي كربونات وتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

حصلت الكاميرا الأمامية على مستشعر جديد بدقة 12 ميجابكسل، بينما تدعم الكاميرات الخلفية تسجيل فيديو HDR بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما البطارية، فهي بسعة 5000 مللي أمبير، لكنها الآن تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يسمح بشحن 66٪ في 30 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل 68 دقيقة.

يعمل الهاتف بنظام Android 15 وواجهة One UI 7، مع دعم 6 تحديثات رئيسية للنظام و6 سنوات من التحديثات الأمنية. كما أضافت سامسونج ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Circle to Search وأدوات تحرير الصور المتقدمة. يتوفر الهاتف بسعر 400 دولار للنسخة الأساسية، بينما يصل سعر نسخة 256 جيجابايت إلى 450 يورو.

ومن ناحية أخرى، يأتي Galaxy A26 بمعالج Exynos 1380، وهو نفس معالج A35 السابق، مع تحسين طفيف في الأداء بنسبة 8٪ لصالح Snapdragon 6 Gen 3 في A36.

يتوفر الهاتف بذاكرة 6/128 جيجابايت، مع خيار 8/256 جيجابايت، كما يدعم بطاقة microSD، وهو ما تفتقده الفئات الأعلى من سلسلة A.

يتميز A26 بشاشة 6.7 بوصة بنفس الدقة، لكنه يأتي بنوتش للكاميرا الأمامية ومستشعر بصمة جانبي بدلًا من الموجود تحت الشاشة في A36. الكاميرات لم تتغير كثيرًا، حيث تتضمن كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل (OIS)، وعدسة واسعة 8 ميجابكسل، وماكرو 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي 13 ميجابكسل دون دعم HDR للفيديو.

وقد تم تحسين تصميم الهاتف، حيث أصبح أنحف (7.7 مم بدلًا من 8.3 مم)، لكنه أصبح أثقل قليلًا (200 جرام). كما حصل على تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، وهو ما لم يكن متاحًا في الجيل السابق. البطارية بنفس السعة 5000 مللي أمبير، لكنها تدعم الشحن بقوة 25 واط فقط.

يبدأ سعر Galaxy A26 من 300 يورو للنسخة الأساسية، بينما تصل نسخة 256 جيجابايت إلى 370 يورو. يتوفر الهاتف في أسواق أوسع مقارنة بالسابق.

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