شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطرح GPT-4.5: كل ماتحتاج معرفته عن أحدث طراز ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة OpenAI، عملاق الذكاء الاصطناعي، أحدث نموذج دردشة لها مؤخرا، وبدأت طرحًا محدودًا لـ GPT-4.5، والذي وصفه رئيس OpenAI سام ألتمان بأنه نموذج "عملاق" و"مكلف" "يشبه التحدث إلى شخص مدروس".

وقد وصفت OpenAI GPT-4.5 بأنه "أكبر وأكثر نماذجها دراية حتى الآن" في وثيقة تلخص روبوت الدردشة الجديد، قائلة إن تفاعل المستخدم معه يبدو أكثر طبيعية، وقالت OpenAI إن النموذج الجديد يتميز بقاعدة معرفية أوسع وذكاء عاطفي أفضل وفهم سياقي محسن، مشيرة إلى أن التحسينات تجعله مناسبًا لحل المشكلات ومهام الكتابة والبرمجة.

ومن المفترض أن النموذج الجديد يحتوي على عدد أقل من الهلوسة - وهو تعبير ملطف شائع عندما تنتج نماذج الذكاء الاصطناعي نتائج غير دقيقة أو مضللة.

ما مدى قوة Gpt-4.5؟

وفقًا للوثيقة، يتمتع GPT-4.5 بكفاءة حسابية تزيد عن 10 أضعاف GPT-4، مما يعني أنه يستغرق وقتًا وموارد أقل لحل المشكلة.

من يمكنه استخدام Gpt-4.5؟

GPT-4.5 متاح فقط للمستخدمين المشتركين في ChatGPT Pro، وهي خطة بقيمة 200 دولار شهريًا تمنح المستخدمين أعلى مستوى من الوصول إلى منتجات OpenAI، وقال ألتمان في تغريدة إن OpenAI أرادت إطلاق النموذج الجديد على خطتي ChatGPT Plus وChatGPT Pro في وقت واحد، لكنها لم تستطع بسبب نقص وحدات معالجة الرسومات اللازمة لدعم مثل هذا الطرح.

وأضاف ألتمان أن OpenAI ستضيف عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات الأسبوع المقبل، مما يسمح بتوفر GPT-4.5 على خطة ChatGPT Plus، والتي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا شهريًا.

تاريخ الإصدار



يأتي إصدار GPT-4.5 بعد أقل من عامين من إطلاق OpenAI لـ GPT-4 وبعد أسابيع قليلة من كشف الشركة عن "Operator"، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مصمم لتنفيذ مهام على الإنترنت للمستخدمين مثل طلبات البقالة وشراء التذاكر وتنزيل المحاضرات.

كما تتطلع OpenAI إلى جولة تمويل يمكن أن تضاعف قيمتها إلى 340 مليار دولار، وإذا اكتملت جولة التمويل، فإن تقييم OpenAI من شأنه أن يضعها أعلى بكثير من المنافسين مثل شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك (والتي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار) وشركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من أمازون Anthropic، والتي تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار ويقال إنها في محادثات بشأن جولة تمويل من شأنها أن تعزز قيمتها إلى 60 مليار دولار.