تكنولوجيا: إطلاق هاتف Samsung Galaxy A56 بتصميم جديد ودعم برمجي لمدة 6 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتفها الذكي Galaxy A56، الذي يجلب معه دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط لأول مرة في سلسلة A، بعد أربع سنوات من تبني الشركة لهذا المعدل في أجهزتها الرائدة.

يتميز الهاتف أيضًا بمعالج Exynos 1580 الجديد، وشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة مع إطارات أنحف على جميع الجوانب، مما يعزز من تجربة المشاهدة.

جاء الهاتف بتصميم أنحف من سابقه، حيث يبلغ سمكه 7.4 ملم، مع جزيرة كاميرا معاد تصميمها لا تحتوي على عدسات بارزة. رغم أن Exynos 1580 تم الكشف عنه في أكتوبر، إلا أن Galaxy A56 هو أول هاتف يستخدمه.

يوفر المعالج الجديد تحسينات كبيرة في الأداء مقارنة بـ A55، حيث تصل سرعة وحدة المعالجة المركزية إلى 2.9 جيجاهرتز، بينما تعتمد وحدة معالجة الرسوميات على معمارية AMD مع WGP 2x، ويأتي الذكاء الاصطناعي NPU بمعدل 14.7 تريليون عملية في الثانية، مما يزيد من الأداء بنسبة 37% مقارنة بالجيل السابق.

ورغم التوقعات بوجود إصدار بسعة 12 جيجابايت من الرام، إلا أن الهاتف يأتي فقط بسعة 8 جيجابايت.

حصلت الشاشة على تحسينات ملحوظة، حيث تصل درجة سطوعها القصوى إلى 1900 نيت، مع سطوع 1200 نيت في وضع HBM.

تحافظ الشاشة على دقة +FHD، مع حماية Gorilla Glass Victus+، وهو نفس الزجاج المستخدم في الجهة الخلفية للهاتف، مع إطار من الألومنيوم لمتانة إضافية.

لم تشهد الكاميرات تغييرات كبيرة من حيث المواصفات، حيث تأتي الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة F/1.8، مع عدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل بفتحة F/2.2، وعدسة ماكرو 5 ميجابكسل بفتحة F/2.4.

أما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل بفتحة F/2.2. الجديد في الهاتف هو تحسينات الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور، مما يوفر ميزة تحسين الصور المدركة للسياق، مع أداء محسّن في التصوير الليلي، وإمكانية التقاط صور متتابعة بشكل أسرع.

أصبحت ميزة التكبير بين العدسات أكثر سلاسة، حيث لا يستغرق التبديل بين الكاميرا الأساسية والعدسة الواسعة أكثر من 430 مللي ثانية.

يأتي Galaxy A56 مع وعد بتحديثات أمنية لمدة 6 سنوات، إلى جانب 6 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، مما يضمن دعم الهاتف حتى أندرويد 21. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7.0، التي تجلب تصميمًا جديدًا للواجهة وخيارات تخصيص أوسع.

تدعم سامسونج الهاتف أيضًا بميزة “Circle to Search”، التي تسمح للمستخدمين بالبحث عن أي محتوى على الشاشة من خلال إيماءة واحدة. كما يدعم الهاتف الشحن السريع Super Fast Charge 2.0، حيث يمكن شحن 65% من البطارية (5000 مللي أمبير) خلال 30 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل من 0 إلى 100% حوالي 68 دقيقة.

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الرمادي الغامق، الرمادي الفاتح، الزيتوني، والوردي. يبلغ سعر إصدار 128 جيجابايت 479 يورو / 499 دولار، بينما يصل سعر إصدار 256 جيجابايت إلى 529 يورو / 499 جنيه إسترليني.

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