تكنولوجيا: متاح للطلب المسبق الآن – احصل على خصومات حصرية تصل إلى 500درهم/ريال على لابتوبات MSI GeForce RTX 50 Series

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني -

أجهزة اللابتوب الجديدة من MSI، التي تأتي بأحدث معالجات AMD وIntel إلى جانب وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX™ 50 Series، متاحة الآن للطلب المسبق لدى (Jumbo/ Sharaf dg / Amazon) (جرير, اكسترا, امازون, قصر الحاسبات) بعروض غير مسبوقة! من 25 فبراير إلى 31 مارس 2025 ، يمكنك طلب أجهزة MSI المزودة بوحدة معالجة الرسومات GeForce RTX™ 5090 أو GeForce RTX™ 5080 بخصم يصل إلى بخصم يصل إلى 500درهم/ريال. لا تفوت هذه العروض!

تقدم MSI مجموعة متنوعة من أجهزة اللابتوب من سلسلةGeForce RTX™ 50 Series المصممة لتناسب مختلف المستخدمين. سلسلة Titan مخصصة لمن يبحثون عن بديل قوي لأجهزة سطح المكتب، بينما تستهدف سلسلة Raider عشاق الألعاب بتصميم الإضاءة الفريدة Mystic Lightbar. أما سلسلة Vector، فتتميز بتصميم صناعي يناسب المهندسين والمبدعين، في حين أن سلسلةStealth النحيفة والقوية مثالية لأولئك الذين يفضلون التنقل بأداء قوي.

مدعومة بوحدات معالجة الرسومات GeForce RTX™ 50 Series، توفر هذه الأجهزة إمكانيات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة للاعبين والمبدعين. استمتع بأداء مضاعف مع NVIDIA DLSS 4، وإنشاء الصور بسرعة غير مسبوقة، وأطلق العنان لإبداعك مع .NVIDIA Studio

إضافة إلى ذلك، تأتي هذه الأجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك *وحدة تخزين PCIe Gen 5 SSD فائق السرعة مع أنبوب تبريد مخصص، وذاكرة DDR5-6400* فائقة السرعة، وشاشة K Mini LED4* مذهلة، وتقنية MSI Overboost التي ترفع أداء المعالجات إلى أقصى حد.

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

يتميز هذا الإصدار المحدود بتصميم مذهل مستوحى من الأساطير الإسكندنافية، حيث تم تزيين الغطاء بنقش ثلاثي الأبعاد لتنين باستخدام تقنيات النقش المعدني المتقدمة، مع خاتم ثلاثي الأبعاد على مسند اليد. يتم تصنيع كل جهاز يدويًا بعناية فائقة، حيث يقوم الحرفيون المهرة بتلميع التفاصيل الدقيقة يدويًا، مما يجعل كل وحدة فريدة من نوعها.

يأتي الجهاز مع مجموعة من العناصر الحصرية، بما في ذلك سلسلة مفاتيح تنين ثلاثية الأبعاد، فأرة، لوحة ماوس، وعلبة مميزة. يعمل هذا اللابتوب كبديل حقيقي لأجهزة سطح المكتب، حيث يتم تشغيله بواسطة أحدث معالج Intel® Core™ Ultra 9 285HX، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. كما يتميز بوحدة تخزين PCIe Gen 5 SSD مع أنبوب تبريد مخصص، ونظام تبريد بغرفة بخار، بالإضافة إلى دعم Thunderbolt™ 5، مما يوفر أداءً يضاهي أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

تعزز تقنية MSI OverBoost Ultra أداء الجهاز بشكل أكبر، حيث تدير قدرة إجمالية تصل إلى 270 واط بين المعالج المركزي ومعالج الرسومات. كما يتميز بشاشة مذهلة 18 بوصة K Mini LED 4 بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن تجربة بصرية غامرة بأعلى جودة.

كما توفر MSI الإصدار القياسي Titan 18 HX AIللمستخدمين الذين لا يبحثون عن الإصدار المحدود.

سلسلة MSI Raider

مزودة بأحدث معالج AMD Ryzen™ 9 9955HX3D أو Intel® Core™ Ultra 9 285HX، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 5090، توفر سلسلة Raider أداءً لا مثيل له في الألعاب. تأتي الأجهزة مزودة بمحرك حراري مبتكر مخصص لوحدة التخزين PCIe Gen 5 SSD لضمان أعلى سرعات قراءة.

يعتمد معالج Ryzen™ 9 9955HX3D على بنية Zen 5 الجديدة، مع تقنية AMD 3D V-Cache™ من الجيل الثاني، مما يمنح اللاعبين تعزيزًا هائلًا في الأداء، بالإضافة إلى تصميم إضاءة RGB قابل للتخصيص.

سلسلة MSI Vector

تقدم سلسلة Vector أداءً استثنائيًا يمكن اللاعبين والمهندسين والمبدعين الاعتماد عليه، وذلك من خلال تصميم صناعي أنيق وعصري يتميز بلون رمادي كوني جذاب.

تأتي هذه الأجهزة مزودة بأحدث معالج Intel® Core™ Ultra 9 275HX أو AMD Ryzen™ 9 9955HX، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 ، مما يوفر أداءً قويًا وموثوقية عالية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وبرامج التصميم ثلاثي الأبعاد بسلاسة وكفاءة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي بسعر جذاب. سيتوفر الطراز مقاس 16 بوصة قريبًا، مع وحدة معالجة الرسوميات GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU بسعر يبدأ من 14,999 ريال/درهم في السعودية والامارات ،

بينما سيبدأ طراز RTX 5070Ti بسعر 12,999ريال في السعودية و 11,999 درهم في الامارات.

سلسلة MSI Stealth

تعد سلسلة Stealth من MSI لابتوبًا نحيفًا وخفيف الوزن يتميز بأداء فائق. يأتي الجهاز مزودًا بأحدث معالج

Intel® Core™ Ultra 9 275HX أو معالج AMD Ryzen™ AI 300 Series الجديد كليًا، الحاصل على شهادة Copilot+ PC ، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 5090.

توفر سلسلة Stealthأداءً متطورًا ومحسنًا لتلبية احتياجات الألعاب، والمهام المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى، وكل ذلك في تصميم مدمج. بفضل هيكله المصنوع من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم، يجمع هذا الجهاز بسلاسة بين الأناقة، والمتانة، وقابلية التنقل.

سواء كنت تخوض المعارك في أحدث ألعاب AAA ، أو تصمم الرسومات، أو تقوم بمهام متعددة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الثقيلة، فإن أجهزة الكمبيوتر المحمولة MSI المزودة ببطاقات GeForce RTX 50 Series تضمن أداءً سلسًا ورسومات مذهلة. اطلبها مسبقًا الآن من (Jumbo/ Sharaf dg / Amazon) (جرير, اكسترا, امازون, قصر الحاسبات) واغتنم العروض اليوم!