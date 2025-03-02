تكنولوجيا: إطلاق هاتف Galaxy A26 5G بمعالج Exynos 1380 وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسعت سامسونج سلسلة A-Series بإطلاق هاتفها الجديد Galaxy A26 5G، الذي يأتي بترقيات ملحوظة مقارنة بسابقه Galaxy A25 5G، خاصة من حيث المعالج والشاشة والتصميم العام. أصبح الهاتف أنحف من السابق، حيث يبلغ سمكه 7.7 ملم فقط، ما يجعله أكثر أناقة وسهولة في الحمل.

قدمت سامسونج في هذا الإصدار شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة، وهي أكبر قليلًا من شاشة 6.5 بوصة في A25 5G. تأتي الشاشة بدقة 2340 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 نيت.

أما أبعاد الجهاز، فتبلغ 164 × 77.5 × 7.7 ملم، وهو أقل حجمًا نسبيًا مقارنة بسابقه الذي كان يأتي بأبعاد 161 × 76.5 × 8.3 ملم. يزن الهاتف حوالي 200 جرام، مما يجعله خفيفًا نسبيًا بالنسبة لفئته.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 1380، مقترنًا بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

يعمل الهاتف بنظام One UI 7 المستند إلى أندرويد 15، مع وعد من سامسونج بتقديم 4 تحديثات رئيسية للأندرويد (أندرويد 16 و17 و18 و19)، إلى جانب 5 سنوات من التحديثات الأمنية حتى أوائل عام 2030.

لم يشهد الهاتف تغييرًا في الكاميرات مقارنة بسابقه، حيث يحتفظ بنفس الإعداد الثلاثي في الخلف. تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 13 ميجابكسل، مما يجعلها مناسبة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

لم تحصل البطارية على أي ترقية، حيث لا يزال الهاتف مزودًا ببطارية 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي 25 واط. ومع ذلك، أضافت سامسونج بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أصبحت متاحة في أحدث هواتف سلسلة A-Series.

ومن بين الميزات الإضافية، يحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الجانب، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67، مع دعم Samsung Knox لتعزيز الأمان.

يتوفر Galaxy A26 5G بثلاثة ألوان: الأبيض، الأسود، والاخضر. ويبدأ سعره من 299 يورو لإصدار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 369 يورو.

من المقرر أن يتوفر الهاتف رسميًا اعتبارًا من 3 مارس عبر موقع سامسونج الرسمي وتجار التجزئة المعتمدين.

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