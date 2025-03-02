تكنولوجيا: جهاز Galaxy Tab S10 FE Plus قد يأتي بخفض في المواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن سامسونج تستعد لإطلاق بديل لجهاز Galaxy Tab S9 FE Plus، والذي يتوفر حاليًا بسعر 339.99 دولارًا في حال تم تجديده على امازون؟ وفقًا لأحدث التسريبات، قد يأتي الجهاز الجديد مع معالج Exynos 1580 متوسط المدى وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

رغم التحسينات المتوقعة، إلا أن التسريبات تشير إلى أن Galaxy Tab S10 FE Plus قد يفقد بعض الميزات مقارنة بسابقه. وفقًا لمدونة Sammyguru، التي كشفت عن عرض جديد مستند إلى التسريبات، فإن التصميم يشبه إلى حد كبير Tab S9 FE Plus، لكنه يأتي بتغيير ملحوظ: التخلي عن الكاميرا الخلفية المزدوجة، حيث يظهر الجهاز الجديد بعدسة واحدة فقط، كما هو الحال في الإصدار الأساسي Tab S9 FE.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الصور المسربة إلى أن الجهاز لا يحتوي على مكان مخصص مغناطيسيًا للقلم الذكي على الغلاف المعدني، وهو ما قد يثير تساؤلات حول دعم القلم الإلكتروني في هذا الإصدار. رغم ذلك، قد لا يكون لهذا الأمر تأثير كبير على الأداء العام للجهاز.

على الجانب الإيجابي، يُتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة بحجم حوالي 13.1 بوصة، ما يجعله بحجم معقول مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما أكدت التسريبات أن الحواف المسطحة للجهاز ستكون 6 ملم فقط، بينما ستبلغ أبعاده 194.7 × 300.5 ملم. كذلك، من المتوقع أن يعمل بنظام One UI 7 فور إخراجه من العلبة، مع مكبرات صوت مزدوجة لتحسين جودة الصوت.

من المتوقع أيضًا أن يتوفر Galaxy Tab S10 FE Plus بلون جديد وهو الأخضر الفاتح، إلى جانب اللون الرمادي التقليدي، كما ظهر في فيديو جديد يعرض الجهاز بزاوية 360 درجة.

مع كل هذه التغييرات، يثير الجهاز الجديد تساؤلات حول قرار سامسونج بالتخلي عن بعض الميزات، في مقابل تقديم تحسينات أخرى. هل سيكون هذا كافيًا لجذب المستخدمين؟ هذا ما سنكتشفه عند الإطلاق الرسمي.

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