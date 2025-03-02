شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعدادات هاتفك لشهر رمضان.. من الوضع الليلى للتنبيهات الذكية وتوفير الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول رمضان، نسعى جميعًا إلى تحسين عاداتنا اليومية، سواء في العبادة أو تنظيم الوقت، لكن مع وجود الهواتف الذكية في متناول أيدينا طوال الوقت، قد يصبح من الصعب الحفاظ على الأجواء الروحانية بعيدًا عن التشتت والإشعارات المتكررة، ولحسن الحظ، يمكنك ضبط هاتفك بطريقة تساعدك على الاستفادة القصوى من وقتك خلال الشهر الكريم، من خلال الوضع الليلي، التنبيهات الذكية، وتقليل استهلاك البطارية والإنترنت.

وفيما يلى نعرض كيفية تعديل إعدادات هاتفك لتناسب أجواء رمضان، حتى تتمكن من التركيز على العبادات كما يلى:

1. تفعيل الوضع الليلي لمزيد من الراحة والتركيز

الوضع الليلي (Dark Mode) أو وضع القراءة الليلي يقلل من إجهاد العين عند استخدام الهاتف في الإضاءة المنخفضة، خاصة بعد صلاة التراويح أو عند الاستيقاظ للسحور،كما يساعد في تقليل استهلاك البطارية ويحسن تجربة استخدام التطبيقات.

كيفية تفعيل الوضع الليلي:

على أندرويد:

الإعدادات → العرض (Display) → الوضع الداكن (Dark Mode).

يمكن تفعيله تلقائيًا حسب الجدول الزمني (مثلاً، من المغرب حتى الفجر).

على آيفون:

الإعدادات → العرض والإضاءة (Display & Brightness) → الوضع الداكن.

أو عبر مركز التحكم بالتمرير لأسفل وتفعيله يدويًا.

- كما يجب استخدم "فلتر الضوء الأزرق" لتقليل الإضاءة الضارة قبل النوم، مما يساعدك على الاسترخاء بعد العبادات الليلية.

2. ضبط التنبيهات الذكية لتقليل التشتت

إدارة الإشعارات بحكمة

الإشعارات المستمرة من التطبيقات قد تؤدي إلى التشتت وتقليل تركيزك أثناء العبادات أو العمل. لذلك، يمكنك تعديل إعدادات التنبيهات بحيث تستقبل فقط الإشعارات الضرورية.

كيفية تقليل الإشعارات المزعجة:

تفعيل "وضع عدم الإزعاج" (Do Not Disturb):

- يمنع ظهور الإشعارات أثناء الصلاة أو قراءة القرآن.

- يمكنك تخصيصه ليعمل تلقائيًا أثناء أوقات محددة مثل صلاة الفجر والتراويح.

- الإعدادات → عدم الإزعاج → ضبط جدول زمني.

إيقاف الإشعارات غير الضرورية:

- اذهب إلى الإعدادات → الإشعارات، واختر التطبيقات التي ترغب في تعطيل تنبيهاتها.

- ركّز على تعطيل الإشعارات من السوشيال ميديا، الأخبار، والألعاب.

تفعيل "ملخص الإشعارات" (Notification Summary):

- على أجهزة آيفون، يمكنك تحديد أوقات معينة لتلقي ملخص بالإشعارات بدلًا من استقبالها بشكل فوري.

- الإعدادات → الإشعارات → ملخص مجدول.

- ضع هاتفك على الوضع الصامت أثناء الصلاة، أو استخدم وضع الطيران عند الحاجة للتركيز التام.

3. تقليل استهلاك الهاتف للبطارية والإنترنت خلال رمضان

إطالة عمر البطارية

إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً خارج المنزل في العمل أو المسجد، فمن الأفضل ضبط هاتفك بحيث يستمر لفترة أطول دون الحاجة إلى شحن متكرر.

كيفية تقليل استهلاك البطارية:

- تفعيل وضع توفير الطاقة (Battery Saver Mode):

على أندرويد: الإعدادات → البطارية → وضع توفير الطاقة.

على آيفون: الإعدادات → البطارية → وضع الطاقة المنخفضة.

- إيقاف تشغيل GPS والبلوتوث عند عدم الحاجة إليهما.

- تقليل سطوع الشاشة يدويًا بدلاً من ضبطه على الوضع التلقائي.

- إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية عبر مدير المهام.

تقليل استهلاك الإنترنت

في رمضان، قد يكون لديك اشتراك محدود بالإنترنت، أو ترغب في تقليل الوقت الضائع على السوشيال ميديا. يمكنك فعل ذلك عبر:

- استخدام وضع "توفير البيانات" (Data Saver Mode):

أندرويد: الإعدادات → الشبكة والإنترنت → توفير البيانات.

آيفون: الإعدادات → خلوي → وضع البيانات المنخفضة.

- الاعتماد على Wi-Fi بدلاً من بيانات الهاتف كلما أمكن.

- تعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية لتوفير البيانات والبطارية.