شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة أوروبا كليبر التابعة لناسا ستحلق بالقرب من المريخ والان مع تفاصيل الخبر

ستحلق مركبة الفضاء أوروبا كليبر التابعة لوكالة ناسا فوق المريخ، حيث ستحلق على ارتفاع 550 ميلاً (884 كيلومترًا) فقط فوق سطح الكوكب الأحمر، تم تصميم هذه المناورة لتعديل مسار المركبة الفضائية ووضعها في مرحلة حرجة في رحلتها التي تبلغ مسافتها 1.8 مليار ميل (2.9 مليار كيلومتر) إلى نظام المشتري.

وتعتبر وجهة المسبار هي أوروبا، وهو قمر لكوكب المشتري مغطى بقشرة من الجليد تخفي محيطًا شاسعًا مالحًا على الأرجح ، ويعتقد العلماء أن القمر قد يحتوي على المكونات اللازمة للحياة كما نعرفها، وأوروبا كليبر التي تبلغ تكلفتها 5.2 مليار دولار هي أول مهمة لوكالة ناسا مخصصة لجمع البيانات التي ستساعد العلماء على تحديد ما إذا كان أوروبا، وعوالم المحيطات الأخرى مثله، يمكن أن تكون صالحة للسكن بالفعل.

يبلغ طول أوروبا كليبر، بألواحها الشمسية الضخمة، طول ملعب كرة السلة مما يجعلها أكبر مركبة فضائية بنتها وكالة الفضاء على الإطلاق لمهمة كوكبية، بعد إطلاقها في 14 أكتوبر 2024 من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، تم وضع المركبة الفضائية في مسار أولي يتضمن بعض المساحة العازلة حول المريخ وهو احتياط مصمم لضمان عدم تعرض أي مشاكل مع المركبة الفضائية التي تنشأ في الأسابيع التالية للإطلاق لخطر الاصطدام بالكوكب.

لكن المركبة الفضائية يوروبا كليبر عملت دون أي مشاكل ، لذا بعد أن سارت الأمور على ما يرام، أمر مراقبو المهمة المركبة أوروبا كليبر بالاقتراب من مدار المريخ في نوفمبر من العام الماضي، ثم أعقب ذلك مناورتان إضافيتان في يناير وفبراير مهدتا الطريق للتحليق بالقرب من الكوكب الأحمر اليوم.

وستسمح الدورة المخطط لها بدقة حول المريخ للمركبة الفضائية بتسخير جاذبية الكوكب دون إنفاق المزيد من الوقود.

وقال بن برادلي، مخطط مهمة أوروبا كليبر في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، في بيان: "إن الأمر يشبه لعبة البلياردو حول النظام الشمسي، حيث نطير بجوار كوكبين بالزاوية والتوقيت المناسبين لبناء الطاقة التي نحتاجها للوصول إلى كوكبي المشتري وأوروبا، ويجب أن يكون كل شيء على ما يرام ، ويجب أن تكون هندسة النظام الشمسي مناسبة تمامًا لتحقيق ذلك".

تتيح هذه الرحلة لفريق المهمة فرصة اختبار جهازين علميين على متن المركبة ، ففي أحد الأجهزة يخطط المهندسون لتشغيل جهاز التصوير الحراري للمركبة الفضائية واختباره من خلال التقاط صور متعددة الألوان للمريخ.