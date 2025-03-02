شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل التطبيقات لتتبع الترطيب وشرب الماء بين الإفطار والسحور فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في شهر رمضان المبارك، يواجه الكثيرون صعوبة في شرب كميات كافية من الماء بسبب ساعات الصيام الطويلة، ولكن مع تطور التكنولوجيا، أصبحت هناك تطبيقات مخصصة تساعدك على تتبع استهلاك الماء والحفاظ على الترطيب بين الإفطار والسحور، وفيما يلى نعرض أفضل التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في هذه المهمة خلال الشهر الفضيل.

1. Water Reminder – Drink Water

يعد من أفضل التطبيقات لتذكيرك بشرب الماء بانتظام، حيث يمكنك تخصيص الإشعارات وفقًا لجدولك اليومي، مما يجعله مثاليًا للصائمين. يتيح لك تحديد كمية الماء التي تحتاجها يوميًا بناءً على وزنك ومستوى نشاطك، كما يقدم تقارير توضح مدى التزامك بالترطيب طوال اليوم.

2. WaterMinder

يتميز التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يسمح لك بمتابعة كمية الماء التي تستهلكها بناءً على معاييرك الشخصية، مثل وزنك ومستوى نشاطك البدني، كما يدعم التطبيق إمكانية إدخال مشروبات أخرى مثل العصائر والشاي، ويعمل بسلاسة مع الساعات الذكية مثل Apple Watch، مما يجعله خيارًا عمليًا لمن يبحثون عن طريقة سهلة ومريحة لتتبع استهلاكهم للماء.

3. My Water: Daily Drink Tracker

يوفر هذا التطبيق تجربة استخدام سلسة تتيح لك تسجيل استهلاكك اليومي من الماء مع إرسال إشعارات دورية للتذكير. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد على تقديم توصيات بناءً على بياناتك الشخصية لضمان حصولك على الكمية المثلى من السوائل. يتيح التطبيق أيضًا رسومًا بيانية توضيحية تسهّل متابعة تقدمك، ويعمل بكفاءة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يجعله مثاليًا للاستخدام أثناء التنقل.

4. Hydro Coach – Water Tracker

يعتمد هذا التطبيق على تحليل البيانات الشخصية مثل العمر والوزن ومستوى النشاط البدني لتحديد كمية الماء المثالية لك يوميًا. كما يتيح لك استعراض تقارير إحصائية مفصلة عن استهلاكك للماء، مما يساعدك على تحسين عاداتك اليومية. يدعم التطبيق أيضًا إضافة أكثر من نوع من المشروبات لمتابعة استهلاكك العام من السوائل، بالإضافة إلى إمكانية مزامنة بياناتك مع Google Fit للحصول على تحليل أكثر دقة.

5. Aqualert: Water Tracker Daily

يعد هذا التطبيق خيارًا مثاليًا للصائمين، حيث يوفر تذكيرات ذكية مبنية على جدولك اليومي في رمضان، مما يساعدك على البقاء رطبًا طوال فترة الإفطار وحتى السحور. يتميز التطبيق بتصميم بسيط وسهل الاستخدام، كما يقدم تقييمًا يوميًا لمستوى الترطيب لديك، مما يمنحك فكرة واضحة عن مدى التزامك بشرب الماء.