شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ميزات لـ"Edits".. كل ما تريد معرفته عن برنامج تحرير الفيديو من إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة إنستجرام عن Edits، وهو تطبيق جديد لتحرير الفيديو للمنصات المحمولة يهدف إلى التنافس مع برنامج مونتاج مثل CapCut التابع لشركة ByteDance، الشركة المالكة لـ TikTok.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن التطبيق الذى سيتم إطلاقه بداية من نهاية شهر مارس، سيكون عبارة عن "مجموعة كاملة من الأدوات الإبداعية"، وسيقدم ميزات مثل:

- علامة تبويب مخصصة للإلهام.

- علامة تبويب أخرى لتتبع أفكارك.

- كاميرا "ذات جودة أعلى بكثير" لتصوير مقاطع الفيديو.

- كل أدوات التحرير التي تتوقعها.

- القدرة على مشاركة المسودات مع الأصدقاء والمبدعين الآخرين.

- تصدير سهل إلى انستجرام، ورؤى قوية لمحتوى Reels.