تكنولوجيا: شائعات تشير إلى إطلاق Xperia 1 VII في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تظهر شائعات من وقت للأخر حول إمكانية توقف Sony Mobile عن إنتاج هواتفها أو حتى إيقاف سلسلة Xperia (على الأقل بالاسم). خلال السنوات القليلة الماضية، أشارت التطورات إلى تراجع واضح في إنتاج الهواتف، حيث انخفض عدد هواتف Xperia التي أطلقتها الشركة من 7 هواتف في عام 2021 إلى هاتفين فقط في عام 2024، وهما Xperia 1 VI وXperia 10 VI. ومع ذلك، قدم احد المسربين بعض المعلومات بتأكيده أن Xperia 1 VII سيظهر في عام 2025.

المصدر، الذي يُعرف باسم Ricciolo، ليس من كبار الموثوقين في عالم تسريبات الهواتف، حيث يمتلك فقط 1,702 متابع على منصة X. ومع ذلك، قدم Ricciolo تفاصيل دقيقة حول هواتف في الماضي، بما في ذلك أجهزة Xperia. من الجدير بالذكر أن Ricciolo ذكر في يناير الماضي أن “أخبار Xperia قادمة”، ثم صمت بعد ذلك، مما يشير إلى أن المعلومات ربما كانت لا تزال غير مستقرة فيما يتعلق بعملية إنتاج Xperia 1 VII.

ظهرت مؤخرًا تسريبات تدعي أنها تُظهر رسومات تصميمية لـ Xperia 1 VII بتصميم غريب للكاميرات. ومع ذلك، تم مشاركة هذه الصور لأول مرة في يوليو 2024 من قبل مصدر على Weibo لا يمتلك أي منشورات تقريبًا وعدد متابعين قليل جدًا، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها.

على الرغم من تراجع عدد هواتف Xperia التي تطلقها Sony Mobile في السنوات الأخيرة، فإن تأكيدات المصادر الموثوقة تشير إلى أن سوني قد تستمر في الظهور في عام 2025 مع إطلاق Xperia 1 VII. ومع ذلك، يبقى من الضروري انتظار المزيد من التفاصيل الرسمية قبل الجزم بمستقبل سلسلة Xperia.

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