شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق "جوجل فون" يتيح تحذير المستخدمين من المكالمات المزعجة.. إليك كيفية عمله والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على تنفيذ ميزة جديدة في تطبيق "جوجل فون" تهدف إلى تحسين طريقة فرز المكالمات على الأجهزة، وفقًا لتقارير حديثة، تشير هذه التقارير إلى أن التطبيق بات يوفر مجموعة من الفلاتر التي تتيح فصل المكالمات حسب فئاتها، مثل المكالمات المزعجة "Spam" والمكالمات من أرقام غير معروفة.

بدلًا من عرض سجل المكالمات في قائمة موحدة، سيظهر للمستخدمين الآن تصنيف جديد للمكالمات، بحيث يتم فصلها إلى فئات مختلفة لتسهيل الوصول إليها. وبذلك، لن يضطر المستخدمون إلى تصفح قائمة طويلة من الأرقام غير المعروفة أو المكالمات غير المرغوب فيها، مما يسهل عليهم العثور على المكالمات المهمة بسرعة.

وفقًا لما ذكره موقع Android Authority، فإن التحديث الجديد يتيح تصنيف المكالمات إلى عدة أنواع، مثل جميع المكالمات، المكالمات الفائتة، المكالمات الواردة من جهات الاتصال، المكالمات المزعجة، والمكالمات غير المزعجة، ويهدف هذا التحديث إلى تسهيل إدارة المكالمات، مما يسمح للمستخدمين بفرزها بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ومع ذلك، لا تزال الميزة تفتقر إلى خيار تصفية المكالمات وفقًا لنوعها (واردة أو صادرة)، حيث يقتصر التصنيف حاليًا على فئة المتصل وليس اتجاه المكالمة.

الميزة الجديدة ظهرت لأول مرة في إصدار 159.0.718038457-public beta-pixel2024 من تطبيق "جوجل فون" الشهر الماضي، وكانت متاحة فقط للمستخدمين التجريبيين "Beta Testers"، ولكن وفقًا لما ذكره موقع Android Authority، بدأت جوجل الآن في طرح التحديث لجميع مستخدمي أندرويد. ومع ذلك، نظرًا لأنه يتم إصداره كـ تحديث من جانب الخادم "Server-Side Update"، فقد لا يكون متاحًا لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، حيث سيتم توفيره تدريجيًا للجميع.

هذا التحديث هو جزء من مجموعة من الميزات التي تعمل جوجل على تطويرها خلال الأشهر الأخيرة بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقليل عدد المكالمات المزعجة، من بين هذه الميزات، هناك ميزة "فلترة المكالمات" "Call Screen"، المتاحة لمستخدمي هواتف بيكسل، والتي تسمح لهم بمعرفة اسم المتصل وسبب الاتصال قبل الرد، إلى جانب ميزة إرسال تفريغ نصي للمحادثة، مما يساعد المستخدمين في تحديد ما إذا كانوا يرغبون في الرد على المكالمة أم لا، كما يتضمن التطبيق أداة "البحث العكسي عن الأرقام" "Reverse Lookup Tool"، التي تتيح للمستخدمين التعرف على هوية المتصلين غير المعروفين وحظر الأرقام غير المرغوب فيها تلقائيًا.