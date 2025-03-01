تكنولوجيا: CWWK تكشف النقاب عن الحاسب المصغر S7 بتصميم متعدد الاستخدامات ومخصص للشبكات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت الشركة الصينية CWWK عن إطلاق جهاز حاسب مصغر جديد باسم S7، والذي يتميز بتصميم مضغوط ومواصفات قوية، خاصة في مجال الاتصالات الشبكية. يأتي الجهاز بأربعة منافذ إيثرنت، اثنان منها يدعمان سرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت/ثانية، بينما يدعم المنفذان الآخران سرعة تصل إلى 2.5 جيجابت/ثانية. هذه المنافذ تجعل الجهاز خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى اتصالات شبكية سريعة وموثوقة، خاصة عند استخدامه مع أجهزة NAS (تخزين متصل بالشبكة) والرواتر السريعة.

يتميز الجهاز أيضًا بدعمه لتركيب SSD من نوع M.2 2280 PCIe 3.0، مع إمكانية استخدامها أيضًا لبطاقات Wi-Fi باستخدام محول M.2 Key-M إلى Key-E. يتوفر الجهاز بعدة خيارات للذاكرة، منها نسخة بذاكرة 32 جيجابايت DDR5 ووحدة تخزين 2 تيرابايت SSD. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر الجهاز بثلاثة خيارات للمعالج: Intel N150، Intel Core i3-N305، وIntel Core 3 N355، مما يسمح للمستخدمين باختيار التكوين الذي يناسب احتياجاتهم.

فيما يتعلق بمنافذ الإخراج والتوصيل، يدعم الجهاز إخراج الفيديو عبر منفذي HDMI 2.0 وDisplayPort 1.4. كما يحتوي الجهاز على منفذ USB Type-C في الأمام يمكن استخدامه لتوصيل شاشة خارجية. يتوفر أيضًا منفذان USB 3.2 بسرعة 10 جيجابت/ثانية في الأمام، بالإضافة إلى منفذين USB 2.0 بسرعة أقل. الجهاز يأتي أيضًا بمنفذ 3.5 مم لسماعات الرأس.

يبدأ سعر الجهاز من 313 جنيه إسترليني للتكوين الأساسي الذي يعتمد على معالج Intel N150، وهو متاح حاليًا على موقع Amazon UK، ويتم شحنه مباشرة من قبل الشركة المصنعة. بفضل منافذ الإيثرنت عالية السرعة، يُعد الجهاز مثاليًا للاستخدام كجهاز شبكي، سواء في المنزل أو في بيئات العمل الصغيرة. كما يمكن استخدام الجهاز ككمبيوتر صغير تقليدي، خاصة مع توفر خيارات تخزين وذاكرة قوية.

جهاز CWWK S7 يقدم حلاً قويًا ومتعدد الاستخدامات للأشخاص الذين يحتاجون إلى اتصالات شبكية سريعة وأداء عالي في تصميم صغير. مع توفر عدة خيارات للمعالج والذاكرة، يمكن للمستخدمين تخصيص الجهاز وفقًا لاحتياجاتهم. يُعد هذا الجهاز خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن أداء شبكي فائق في حزمة صغيرة الحجم.

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