شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تؤجل افتتاح مصنع الرقائق في أوهايو إلى عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

أرجأت شركة إنتل افتتاح مصانعها للرقائق في أوهايو والتي تبلغ تكلفتها 28 مليار دولار مرة أخرى. وفي تحديث جديد ، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ناجا شاندراسيكاران، إن الشركة تتوقع الآن أن يبدأ مصنعها الأول عملياته بين عامي 2030 و2031 بعد سنوات من خطتها الأولية لبدء الإنتاج في عام 2025 .

وفي الوقت نفسه، من غير المتوقع افتتاح مصنع التصنيع الثاني من إنتل في أوهايو قبل عام 2032، وقال شاندراسيكاران في المنشور: "نحن نتبع نهجًا حكيمًا لضمان إكمال المشروع بطريقة مسؤولة ماليًا، وسنواصل البناء بوتيرة أبطأ، مع الحفاظ على المرونة لتسريع العمل وبدء العمليات إذا كان طلب العملاء يبرر ذلك".

وقد عانت وحدات التصنيع التابعة لشركة إنتل في أوهايو من التأخير منذ البداية، ففي عام 2022، أرجأت الشركة المصنعة للرقائق حفل وضع حجر الأساس بسبب نقص التمويل الحكومي، ثم أرجأت لاحقًا افتتاح مصانعها إلى عام 2027 أو 2028.

وكان العام الماضي مليئًا بالاضطرابات بالنسبة لشركة إنتل ، فقد عانت الشركة من تسريحات جماعية للعمال وخسائر مالية كبيرة ، وإقالة بات جيلسيجنر من منصب الرئيس التنفيذي ، وفي يناير، كشفت إنتل عن إلغاء شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حيث تحاول الشركة "تبسيط" خارطة الطريق الخاصة بها و"تركيز" الموارد.

وكما ذكرت صحيفة The Columbus Dispatch ، استثمرت شركة Intel 3.7 مليار دولار في مصانع الرقائق التابعة لها في أوهايو منذ عام 2022 ، وتقول الشركة إنها أكملت الطابق السفلي من مصنعها وبدأت منذ ذلك الحين في العمل على الهيكل فوق الأرض.

وأضاف شاندراسيكاران أن التأخير "يسمح لنا بإدارة رأس مالنا بشكل مسؤول والتكيف مع احتياجات عملائنا".